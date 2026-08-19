Wall Street rebondit avec les résultats des détaillants et après la vague de ventes sur la "tech"

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, en rebond après une vague de ventes sur la "tech" la veille, les investisseurs ayant bien accueilli les chiffres trimestriels des grands détaillants américains, tandis que les résultats d'un essai clinique de Moderna soutient les valeurs pharmaceutiques, alors même que le conflit au Moyen-Orient s'enlise.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 232,06 points, soit 0,44%, à 53.575,46 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,39% à 7.721,65 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,30%, soit 78,64 points, à 26.368,35.

Tandis que les cours pétroliers touchent un record de trois semaines et que le conflit entre l'Iran et les États-Unis autour du détroit d'Ormuz ne laisse pas entrevoir d'issue immédiate, les opérateurs se concentrent sur les résultats des grandes entreprises, notamment ceux des géants américains de la vente au détail.

Dans une semaine sans grand catalyseur, l'annonce par Merck

MRK.N et Moderna MRNA.O qu'une étude portant sur un vaccin à ARNm personnalisé avait permis de réduire la récidive et la propagation du cancer de la peau a suscité l'enthousiasme des investisseurs, qui se sont rués sur les titres des deux laboratoires américains.

Les marchés d'actions reprennent donc des couleurs au lendemain d'une journée tendue pour l'obligataire, le rendement des Treasury américains à 10 ans US30YT=RR se stabilisant mercredi à 4,6506%, proche de son plus haut niveau depuis 2007.

Aux valeurs, Moderna s'envole de près de 98% et Merck grimpe de 9,4%.

Target TGT.N prend 2% après avoir relevé ses perspectives annuelles, tandis que Lowe's LOW.N et Estée Lauder prennent 2,3% et 17,7% respectivement après leurs résultats.

Le fabricant de puces Marcell Technology MRVL.O progresse de 10,8% après avoir accordé à Google GOOGL.O un bon de souscription lui permettant d'acquérir une participation d'une valeur d'environ 12,18 milliards de dollars.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N44G0GZ

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|