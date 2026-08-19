USA: les stocks commerciaux de pétrole en hausse, la consommation ralentit

Les réserves commerciales de pétrole brut ont connu une hausse plus marquée qu'attendu la semaine dernière aux Etats-Unis, selon des données officielles publiées mercredi, tandis que la demande nationale a reculé.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Les stocks ont gonflé d'environ 4,4 millions de barils sur la période de sept jours achevée le 14 août, selon le rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Le marché tablait sur une augmentation moindre, de 200.000 barils, d'après la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg.

Les raffineries ont accéléré leur rythme (à 97,2% de leurs capacités contre 96,5% la semaine précédente) et la production américaine a augmenté de quelque 25.000 barils par jour.

Néanmoins, les volumes destinés au marché intérieur - indicateur implicite de la demande américaine - ont reculé, repassant sous le seuil symbolique des 20 millions de barils par jour.

La consommation d'essence et de kérosène a notamment diminué.

Après avoir touché un plus haut depuis 2024 lors de la période précédente, les importations de pétrole brut se sont repliées (-10,17%), revenant à des niveaux plus habituels.

Les exportations ont, elles, nettement augmenté (+32% environ).

En parallèle, les Etats-Unis continuent de prélever des barils dans leur réserve stratégique (-5,3 millions la semaine passée) afin de pallier les perturbations d'approvisionnement liées à la guerre en cours au Moyen-Orient.

La "SPR" s'établit désormais à 293,4 millions de barils, au plus bas depuis 1982.

Pour le moment, environ 122 millions de barils ont été prélevés, alors que Washington s'est engagé à libérer progressivement 172 millions de barils sur les 415 millions qui composaient les réserves stratégiques américaines fin février.

Ce rapport n'a pas eu d'incidence sur les cours du pétrole brut mercredi, l'attention des opérateurs se cristallisant autour des derniers développements géopolitiques.