LFI et Mélenchon font leur rentrée, Glucksmann prépare sa candidature

Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI, lors d'un meeting à Paimpont, le 14 juillet 2026 en Ille-et-Vilaine ( AFP / Fred TANNEAU )

À huit mois de la présidentielle, LFI fait sa rentrée avec ses universités d'été de jeudi à dimanche, un rassemblement qui sera conclu par un discours de son candidat Jean-Luc Mélenchon avant, peut-être le soir même, l'entrée en lice d'un rival à gauche, Raphaël Glucksmann.

Plus de 6.000 militants insoumis sont attendus dans la Drôme, à Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence. Une participation "exceptionnelle" selon LFI.

L'événement sera notamment marqué par un débat entre le banquier d'affaires de gauche (et possible candidat à la présidentielle) Matthieu Pigasse et le coordinateur Insoumis Manuel Bompard. Et, année présidentielle oblige, c'est Jean-Luc Mélenchon qui prendra la parole dimanche pour le discours de clôture.

Les Insoumis abordent de manière sereine leur rentrée: les derniers sondages donnent leur fondateur et candidat largement en tête à gauche et aux portes du second tour, derrière le macroniste Édouard Philippe et loin derrière Marine Le Pen.

"Je pense que M. Mélenchon sera à plus de 20% au premier tour", a ainsi prédit Gérald Darmanin, qui vient d'apporter son soutien à Édouard Philippe.

Il est vrai que depuis le lancement de campagne de Jean-Luc Mélenchon début mai, la dynamique est bonne et marquée par un premier gros meeting début juin dans la ville de Saint-Denis, qui a récemment basculé dans le giron de LFI.

L'été a été calme pour le quadruple candidat à la présidentielle - comme il l'a été pour Marine Le Pen et Édouard Philippe - même s'il est resté actif sur son réseau social favori, X, notamment pour investir les sujets d'actualité qu'ont été les incendies et les canicules.

Car l'écologie est un terrain plutôt propice pour le leader insoumis, qui peut notamment s'enorgueillir d'avoir popularisé le terme de "planification écologique" dans la vie politique française et qui a développé récemment son idée d'"écorégions".

En 2022 déjà, "il avait fait toute une campagne sur la question de la politique de l'eau", a rappelé mercredi la cheffe des députés LFI Mathilde Panot sur France Inter.

Glucksmann candidat dimanche ?

Les Insoumis ont donc tendu une main (verte) aux Écologistes, en espérant que les pressions internes fassent changer d'avis Marine Tondelier, qui maintient pour l'instant sa volonté de candidature autonome à la présidentielle et a proposé des rencontres bilatérales avec les différents partis de gauche.

Alors que la propre rentrée politique du parti vert se tiendra au même moment à Grenoble, à une heure de Valence, plusieurs élus écologistes, dont la présidente du groupe à l'Assemblée Cyrielle Chatelain, seront présents aux universités d'été de LFI.

L'eurodéputé Raphaël Glucksmann le 12 août 2026 à Jonquière, dans l'Aude ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Mais d'autres, comme le sénateur Yannick Jadot, devraient soutenir l'eurodéputé Raphaël Glucksmann qui, selon Le Parisien, pourrait annoncer dimanche soir sur TF1 sa candidature à la primaire sociale-démocrate organisée en octobre par le PS et son propre parti, Place publique.

Dans Libération mercredi, le sénateur de Paris et ancien candidat vert à la présidentielle a fait la promotion de la "social-écologie" en appelant à "produire une véritable hybridation intellectuelle et politique" avec l'espace social-démocrate. En cas d'accord avec LFI, il partira "illico", prévient-il.

Si l'entourage de Raphaël Glucksmann ne veut "rien confirmer", le PS et Place publique doivent finaliser dans les prochains jours les modalités de cette petite primaire, notamment le tarif de participation pour les non-adhérents ou les parrainages requis pour les candidats, avant la rentrée des socialistes à Blois du 28 au 29 août.

Plusieurs socialistes - Ségolène Royal, les députés Philippe Brun et Jérôme Guedj... - souhaitent y participer, en attendant la candidature probable du premier secrétaire Olivier Faure.

Le Parti communiste tiendra également son université d'été ce weekend à Toulouse, même si le grand moment du PCF sera mi-septembre avec la Fête de l'Humanité. Fabien Roussel, qui entre-temps aura été officiellement investi candidat à la présidentielle par ses militants, y tiendra un discours de campagne.

Chez les Insoumis, on compte sur ces universités d'été pour lancer la séquence de l'automne de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier se rendra à l'événement de rentrée du Medef la semaine prochaine, aux côtés de la plupart des autres candidats.

Il est ensuite attendu à la braderie de Lille le premier weekend de septembre, puis à la Fête de l'Humanité.