(Actualisé avec contrats à terme et cours en avant-Bourse, cours en avant-Bourse de Moderna et Merck à jour, Keysight, Honeywell, groupes biotechnologiques)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,53% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,46% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,53% le Nasdaq .IXIC :

* ESTEE LAUDER EL.N a dit mercredi anticiper un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une demande soutenue pour les parfums haut de gamme et sur de solides performances en Chine, son marché clé.

L'action grimpe de près de 7% en avant-Bourse.

* LOWE'S LOW.N - L'enseigne de bricolage a abaissé mercredi ses perspectives et dit qu'elle ne tablait plus sur une croissance de son chiffre d'affaires annuel à périmètre constant, les consommateurs continuant à faire preuve de prudence en matière de dépenses non essentielles.

L'action recule de 3,3% en avant-Bourse.

* TARGET TGT.N a relevé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, les mesures visant à réduire les prix et à renouveler les gammes de produits continuant de porter leurs fruits, tout en indiquant que le bénéfice trimestriel avait été dopés de près d'un milliard de dollars grâce aux remboursements de droits de douane.

L'action recule toutefois d'environ 3% en avant-Bourse.

* MERCK MRK.N et MODERNA MRNA.O ont annoncé mercredi qu'une étude portant sur un vaccin à ARNm personnalisé associé au médicament d'immunothérapie Keytruda avait permis de réduire la récidive et la propagation du cancer de la peau par rapport à l'utilisation du Keytruda seul.

L'action Moderna bondit de plus de 90% en avant-Bourse, tandis que celle de Merck progresse de 7,5%.

Dans leur sillage, les titres des groupes technologiques progressent également : BIONTECH BNTX.O monte de 16% environ, NOVAVAX NVAX.O de 7,1% et VIRAX BIOLABS GROUP VRAX.O bondit de 40%.

* KEYSIGHT KEYS.N - Le fabricant d'équipements progresse de 2,65% en pré-ouverture après des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes mardi, avec la forte demande liée à l'IA.

* HONEYWELL HOA.O - Le fournisseur aérospatial gagne 2,03% avant la cloche, porté par un relèvement de la recommandation de Morgan Stanley à "sur-pondération" contre "pondération en ligne", le courtier estimant que la croissance du chiffre d'affaires sera probablement plus faible que celle de ses concurrents, mais que sa valorisation actuelle "compense largement" les risques.

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O - Le fabricant de puces progresse de 11,9% en avant-Bourse après avoir accordé à GOOGLE

GOOGL. un bon de souscription lui permettant d'acquérir une participation d'une valeur d'environ 12,18 milliards de dollars, dans le cadre d'un accord visant à développer des puces sur mesure.

* ALPHABET GOOGL.O a levé 5,5 milliards de dollars australiens (3,35 milliards d'euros) grâce à sa première émission obligataire libellée en dollars australiens, selon une fiche consultée par Reuters.

* NVIDIA NVDA.O - De petits lots de puces H200 de Nvidia ont été autorisés à entrer en Chine continentale, a rapporté mardi le Financial Times, citant deux sources proches du dossier.

* CHARLES SCHWAB SCHW.N - La société américaine de services financiers prévoit de porter les effectifs de son centre de compétences international récemment ouvert dans la ville de Hyderabad, en Inde, à environ 2.000 employés d'ici fin 2027, selon un communiqué du gouvernement régional.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|