Les Bourses européennes terminent sans élan

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont terminé sans fort élan mercredi, freinées par la persistance de rendements élevés en Europe et la remontée des prix du pétrole, toujours au-dessus de 90 dollars le baril.
Les Bourses de Paris (-0,09%), Francfort (-0,14%) et Londres (+0,14%) ont terminé proche de l'équilibre, quand Milan a cédé 0,75%.
Euronext CAC40
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