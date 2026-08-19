Les Bourses européennes terminent sans élan

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé sans fort élan mercredi, freinées par la persistance de rendements élevés en Europe et la remontée des prix du pétrole, toujours au-dessus de 90 dollars le baril.

Les Bourses de Paris (-0,09%), Francfort (-0,14%) et Londres (+0,14%) ont terminé proche de l'équilibre, quand Milan a cédé 0,75%.

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