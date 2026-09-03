Wall Street profite de la baisse des taux obligataires

Un opérateur à la Bourse de New York le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, portée par une nette baisse des coûts d'emprunt américains et un débat relancé sur le futur de la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,56%, l'indice Nasdaq prenait 0,45% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,26%.

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