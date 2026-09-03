États-Unis: Lutnick s'excuse pour avoir dit qu'aucun Américain n'est mort pendant la guerre contre l'Iran

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, s'exprime dans le Bureau ovale de la Maison Blanche
Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a présenté jeudi ses excuses pour avoir déclaré à la télévision qu'aucun soldat américain n'avait été tué depuis le début de la guerre contre l'Iran, disant avoir fait une confusion avec l'opération militaire américaine au Venezuela.
"Je me suis mal exprimé. Dix-huit membres de nos forces armées ont perdu la vie, et je suis profondément attristé pour ces familles ; je leur présente mes sincères condoléances. Je pensais à l'opération militaire au Venezuela, au cours de laquelle aucun militaire n'a perdu la vie", a dit Howard Lutnick dans un message publié sur X.
Le secrétaire au Commerce a tenu ces propos mercredi lors d'une interview accordée à la chaîne CNBC, au cours de laquelle il n'a pas été question du Venezuela.
Evoquant la gestion par Donald Trump de "la situation avec l'Iran", Howard Lutnick s'est dit convaincu que la stratégie d'étranglement économique allait être "très efficace", après s'être félicité qu'il n'y ait "pas eu de victimes américaines" dans ce conflit.
(Rédigé par Katharine Jackson ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)
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