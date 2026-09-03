Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, s'exprime dans le Bureau ovale de la Maison Blanche

Le ‌secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a ​présenté jeudi ses excuses pour avoir déclaré à la télévision qu'aucun soldat américain n'avait été ​tué depuis le début de la guerre contre l'Iran, ​disant avoir fait une ⁠confusion avec l'opération militaire américaine au Venezuela.

"Je ‌me suis mal exprimé. Dix-huit membres de nos forces armées ont perdu ​la vie, ‌et je suis profondément attristé pour ⁠ces familles ; je leur présente mes sincères condoléances. Je pensais à l'opération militaire au Venezuela, ⁠au cours ‌de laquelle aucun militaire n'a perdu ⁠la vie", a dit Howard Lutnick ‌dans un message publié sur X.

Le ⁠secrétaire au Commerce a tenu ces ⁠propos mercredi ‌lors d'une interview accordée à la chaîne CNBC, ​au cours de ‌laquelle il n'a pas été question du Venezuela.

Evoquant la gestion ​par Donald Trump de "la situation avec l'Iran", Howard Lutnick s'est dit convaincu ⁠que la stratégie d'étranglement économique allait être "très efficace", après s'être félicité qu'il n'y ait "pas eu de victimes américaines" dans ce conflit.

(Rédigé par Katharine Jackson ; version française Tangi Salaün, édité ​par Sophie Louet)