Wall Street ouvre en ordre dispersé, Nvidia salué

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, avec un Nasdaq porté par les perspectives encourageantes de Nvidia NVDA.O , qui dissipent les craintes concernant le secteur de l'intelligence artificielle et font grimper les valeurs technologiques.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 55,94 points, soit 0,10% à 53.407,94 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,38% à 7.705,03 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,91% à 26.367,24 points.

Le fabricant américain de semi-conducteurs a annoncé mercredi soir des prévisions supérieures aux attentes pour le troisième trimestre, tout en misant sur une croissance de 70% de son chiffre d'affaires en 2027, ce qui rassure les investisseurs après des mois de turbulences dans le secteur de l'IA.

Les attentes étaient très élevées pour la première capitalisation boursière mondiale, devenue un baromètre incontournable de l'industrie des puces électroniques, dont l'essor a récemment propulsé les indices à des niveaux historiques.

L'action Nvidia grimpe 7,27% dans les premiers échanges, et avec elle celles des autres fabricants américains de semi-conducteurs. Marvell Technology MRVL.O avance de 2,06%, Micron MU.O 1,2% et BROADCOM AVGO.O de 2,7%.

"Le point le plus positif a été que la direction a clairement indiqué aux investisseurs que la demande en IA reste limitée par l'offre (...) Cela contredit fortement l'idée selon laquelle le cycle des dépenses d'investissement aurait déjà atteint son pic", déclare Charu Chanana, stratège chez Saxo Markets.

L'attention des investisseurs se portera désormais sur le premier discours à la conférence de Jackson Hole du président de la Réserve fédérale (Fed), prévu vendredi. Ce pourrait être l'occasion de déceler des indices sur la position de la banque centrale face aux dernières données sur l'inflation et aux efforts du Trésor américain pour maîtriser les rendements obligataires.

Si l'inflation reste un sujet de préoccupation dans un contexte d'impasse diplomatique au Moyen-Orient après six mois de guerre, l'économie américaine donne des signes rassurants. Les inscriptions au chômage ont baissé de façon inattendue aux Etats-Unis lors de la semaine au 22 août, à 203.000 contre 207.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Sur le reste des valeurs, Salesforce CRM.N grimpe de 14% après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels et lancé un nouveau plug-in associant ses fonctionnalités aux modèles d'IA Claude.

Le détaillant à bas prix Dollar Tree DLTR.O perd quant à lui 3,5% après la publication de ses résultats trimestriels.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N44O0PD

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|