Bourses européennes: Francfort finit en hausse, Londres et Paris en recul

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont terminé sans direction commune jeudi, freinés par les incertitudes géopolitiques et les doutes sur la dette des Etats, malgré une hausse des valeurs tech après les résultats de Nvidia, baromètre de l'IA.

Francfort a grappillé 0,31%. Londres a cédé 0,79%, Paris a perdu 1,68% et Milan 1,17%.

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