(Actualisé avec Micron Technology, Marvell Technology, Broadcom, Sandisk, Western Digital, Dollar Tree et Hormel Foods)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI (-0,06%), tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC sont vus en hausse de 0,46% et de 1,09% respectivement :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le fabricant de semi-conducteurs Nvidia NVDA.O a annoncé mercredi soir des prévisions supérieures aux attentes pour le troisième trimestre, tout en misant sur une croissance de 70% de son chiffre d'affaires en 2027.

Ces perspectives solides de la part du groupe à la valorisation la plus élevée au monde devraient rassurer les investisseurs quant aux investissements massifs dans l'intelligence artificielle et tirer les valeurs de l'ensemble du compartiment technologique.

En avant-Bourse, l'action du géant technologique grimpe d'environ 6%.

Dans son sillage, les autres fabricants américains de puces électroniques progressent, MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O gagnant 5,2%, MICRON TECHNOLOGY MU.O avançant de 4,2% et BROADCOM

AVGO.O prenant 1,6%.

Les groupes de stockage de données SANDISK SNDK.O et WESTERN DIGITAL WDC.O s'octroient respectivement 4,9% et 3,4%.

Dans le même temps, le directeur financier de Nvidia a indiqué que NEBIUS NBIS.O sera le premier à adopter sa nouvelle plateforme d'inférence IA, Groq 3 LPX, d'ici la fin du trimestre. Le titre du groupe de cloud IA progresse d'environ 8% en pré-ouverture.

Toutefois, l'action HP HPQ.N chute de 8% avant la cloche, le fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes ayant fait état d'une baisse des livraisons de PC.

* META META.O - Le ministre polonais du Numérique a déclaré mercredi avoir demandé à la Commission européenne d'infliger une amende de 250 millions d'euros au géant des réseaux sociaux, l'accusant de ne pas lutter suffisamment contre les publicités frauduleuses.

* OKTA OKTA.O - Le spécialiste de la vérification d'identité numérique a publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, faisant bondir l'action de 19% en pré-ouverture.

* VEEVA SYSTEMS VEEV.N a dépassé les attentes au deuxième trimestre, enregistrant un chiffre d'affaires de 927,96 millions de dollars tandis que les estimations tablaient sur 905,28 millions de dollars.

L'action du groupe de technologies de santé prend 7% en avant-Bourse.

* CROWDSTRIKE CRWD.O - Le groupe de cybersécurité a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, invoquant une forte demande en matière de cybersécurité.

En pré-ouverture, l'action progresse de 8,5%.

* DOLLAR TREE DLTR.O - Le détaillant à bas prix a dépassé jeudi les attentes en termes de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, avec une demande soutenue pour ses produits abordables, notamment les produits de première nécessité, dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

En pré-ouverture, le titre avance d'environ 3%.

* HORMEL FOODS HRL.N - Le fabricant du beurre de cacahuète Skippy a abaissé ses prévisions de chiffres d'affaire annuel, invoquant la baisse des prix liée aux matières premières et la pression persistante sur les dépenses de consommation.

L'action recule d'environ 2% avant la cloche.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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