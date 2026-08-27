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Trafics de Vinci Autoroutes et de Vinci Airports en juillet
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 17:57
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Le trafic des véhicules légers a reculé de -1,9% en juillet.

"Il reste pénalisé par la hausse brutale des prix du carburant intervenue en mars, à laquelle se sont ajoutés des effets négatifs liés aux épisodes caniculaires" indique le groupe.

Vinci note que la baisse a été atténuée par un effet calendaire favorable. De son côté, le trafic des poids lourds a affiché un léger repli de -0,9%.

Le trafic total de Vinci Airports a affiché une légère hausse en juillet ( 0,4%).

Dans la continuité des mois précédents, les plateformes du réseau ont connu des évolutions contrastées.

Les bons niveaux de trafic affichés dans de nombreux aéroports (notamment Portugal, Edimbourg, Belgrade, Budapest, Mexique, République dominicaine) ont compensé la faiblesse observée dans d'autres (dont Londres Gatwick et Japon).

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