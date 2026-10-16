Wall Street ouvre en ordre dispersé, les craintes sur l'IA refont surface

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, les investisseurs restant prudents face à un secteur technologique fortement endetté, tandis les gains de Tesla apportent un certain soutien.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 194,94 points, soit 0,37%, à 52.372,63 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,12% à 7.753,12 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède en revanche 0,23% à 26.651,82 points.

La méfiance continue de régner autour du secteur de l'intelligence artificielle (IA), alors que la dette colossale qu'il engendre chez les entreprises technologiques fait grincer des dents, dans un contexte où l'on prévoit une prochaine hausse des coûts d'emprunt de la part de la Réserve fédérale (Fed).

L'opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O , au cœur de la tempête, recule de 6,5% dans les premiers échanges vendredi, après le rebond de courte durée la veille.

Dans son sillage, Nebius NBIS.O perd 5,40% et Broadcom

AVGO.O 2,1%.

"Le recul des actions du secteur des puces mémoire en début de semaine, lié à la montée des craintes face à la concurrence chinoise et aux inquiétudes concernant la dette de CoreWeave, a fourni aux investisseurs un prétexte pour réduire leur exposition à l'ensemble des entreprises liées à l'IA", a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

Les anticipations sur la politique monétaire ont joué un rôle moteur, l'inflation ayant encore accéléré en septembre, même si les opérateurs estiment que la Fed marquera une pause en octobre avant de relever à nouveau ses taux en décembre.

Sur le reste de l'actualité des entreprises, Tesla TSLA.O gagne 1,72% après avoir dévoilé jeudi soir un Roadster redesigné, équipé de propulseurs semblables à ceux d'une fusée.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4620I5

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|