Wall Street ouvre en ordre dispersé, les craintes sur l'IA refont surface

Panneaux publicitaires à l'extérieur de la Bourse de New York (NYSE) à Manhattan, New York.

La Bourse de New York ‌a ouvert en ordre dispersé vendredi, les investisseurs restant prudents face à ​un secteur technologique fortement endetté, tandis les gains de Tesla apportent un certain soutien.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 194,94 points, soit ​0,37%, à 52.372,63 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,12% à ​7.753,12 points.

Le Nasdaq Composite cède en ⁠revanche 0,23% à 26.651,82 points.

La méfiance continue de régner autour du ‌secteur de l'intelligence artificielle (IA), alors que la dette colossale qu'il engendre chez les entreprises technologiques fait grincer des dents, dans ​un contexte où l'on ‌prévoit une prochaine hausse des coûts d'emprunt de ⁠la part de la Réserve fédérale (Fed).

L'opérateur de centres de données CoreWeave, au cœur de la tempête, recule de 6,5% dans les premiers échanges vendredi, ⁠après le rebond ‌de courte durée la veille.

Dans son sillage, Nebius perd 5,40% ⁠et Broadcom 2,1%.

"Le recul des actions du secteur des puces mémoire ‌en début de semaine, lié à la montée des craintes ⁠face à la concurrence chinoise et aux inquiétudes concernant ⁠la dette de CoreWeave, ‌a fourni aux investisseurs un prétexte pour réduire leur exposition à l'ensemble ​des entreprises liées à l'IA", ‌a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

Les anticipations sur la politique monétaire ​ont joué un rôle moteur, l'inflation ayant encore accéléré en septembre, même si les opérateurs estiment que la Fed marquera une ⁠pause en octobre avant de relever à nouveau ses taux en décembre.

Sur le reste de l'actualité des entreprises, Tesla gagne 1,72% après avoir dévoilé jeudi soir un Roadster redesigné, équipé de propulseurs semblables à ceux d'une fusée.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Benoit Van Overstraeten)