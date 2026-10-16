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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 14:46

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(Actualisé avec Exxon Mobil, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse pour le Dow Jones .DJI (+0,07%) et pour le Standard & Poor's 500

.SPX (+0,14%), tandis que le Nasdaq .IXIC est attendu sur un recul de 0,19%.

* TESLA TSLA.O a dévoilé jeudi soir un Roadster redesigné, équipé de propulseurs semblables à ceux d'une fusée, et a annoncé que la production de ce véhicule débuterait en 2028, plus d'une décennie après avoir présenté pour la première fois une version nouvelle génération de cette voiture de sport électrique. L'action Tesla bondit de 5% en avant-Bourse.

* COREWEAVE CRWV.O - L'opérateur de centres de données, qui se retrouve dans l'oeil du cyclone du fait de sa lourde dette, recule de 3,8% vendredi en avant-Bourse après avoir rebondi de près de 6% la veille, aidé par les propos rassurants du directeur général de Nvidia, deuxième actionnaire du groupe.

NEBIUS NBIS.O et IREN IREN.O reculent de 2% chacun et MICRON MU.O et BROADCOM AVGO.O sont également indiqués en baisse à l'ouverture.

* EXXON MOBIL XOM.N - Le géant américain du pétrole et du gaz a averti vendredi, dans un communiqué réglementaire, que les fluctuations des cours du pétrole entraîneraient une baisse de 1,3 milliard de dollars de ses résultats en amont au troisième trimestre.

* ELI LILLY LLY.N - Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé vendredi l'autorisation de mise sur le marché du Foundayo, le traitement amaigrissant du laboratoire américain, ce qui en fait le deuxième médicament oral contre l'obésité à obtenir le soutien de l'agence après Wegovy, de Novo Nordisk

NOVOb.CO .

* NVIDIA NVDA.O - L'Allemagne devrait annoncer la semaine prochaine la conclusion d'un accord de coopération avec le fabricant américain de puces afin de développer l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans l'industrie allemande, ont indiqué vendredi des sources gouvernementales.

* MICROSOFT MSFT.O - L'autorité britannique de la concurrence, la CMA, a proposé d'attribuer à Microsoft le "statut de marché stratégique" dans le secteur des logiciels d'entreprise, ouvrant ainsi la voie à une intervention sur la manière dont le géant technologique américain regroupe des produits tels qu'Excel, Teams et son assistant IA Copilot.

* 3M MMM.N - Le conglomérat américain prévoit de contester, devant un tribunal vendredi, l'existence d'un vice de procédure dans une plainte déposée par l'Australie concernant sa mousse anti-incendie, accusée de "nuisance publique" en lien avec les polluants dits "éternels".

* TRAVELERS TRV.N - L'assureur a publié un bénéfice en hausse au troisième trimestre, tout en soulignant que les pertes liées aux catastrophes naturelles sont en augmentation.

L'action recule de près de 4% en avant-Bourse.

* J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES JBHT.O chute de plus de 20% dans les transactions hors séance après avoir raté son objectif de bénéfice au troisième trimestre en raison de la hausse des coûts liés au transport, au carburant et aux assurances

* VISTRA CORP VST.N - CIBC entame le suivi avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours à 201 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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EXXONMOBIL HLDG
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IREN LTD
30,3900 USD NASDAQ 0,00%
J.B.HUNT TRANSP
235,3100 USD NASDAQ 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
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MICROSOFT
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NASDAQ Composite
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NEBIUS GROUP RG-A
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NOVO-NORDISK B
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1 commentaire

  • 11:11

    Avec tout ce qui se passe entre l'UE et les USA, je ne comprends pas comment on peut encore acheter une tesla ou tout made in USA.

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