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Wall Street ouvre en ordre dispersé après une semaine mouvementée
information fournie par AFP 16/10/2026 à 16:34

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Des opérateurs à la Bourse de New York, le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a ouvert sans direction claire vendredi, à l'issue d'une semaine marquée par des chiffres d'inflation supérieurs aux attentes et des craintes renouvelées autour de l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,35% tandis que l'indice Nasdaq reculait de 0,18%. L'indice élargi S&P 500 (+0,08%) évoluait, lui, proche de l'équilibre.

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