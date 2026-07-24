Wall Street ouvre en ordre dispersé, focus sur les résultats et le Moyen-Orient

La Bourse de New York a ouvert vendredi en ordre dispersé, les investisseurs analysant une nouvelle série de résultats financiers tout en suivant de près les tensions persistantes au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 101,85 points, soit 0,20% à 51.813,50 points, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, grappille 0,05% à 7.411,71 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,11% à 25.109,83 points.

La légère baisse du prix du pétrole apaise quelque peu les tensions sur le marché obligataire et soutient les actions, même si les craintes inflationnistes restent vives à quelques jours de la réunion de la Réserve fédérale (Fed) et limitent les gains.

Les marchés tablent sur une probabilité d'environ 33% que la banque centrale américaine procède à une hausse des taux mercredi prochain, contre 12% la semaine précédente, selon l'outil FedWatch du CME.

"La position raisonnable, et à vrai dire la plus probable, serait de laisser passer la réunion du 29 juillet sans rien changer à la politique monétaire. Dans ce cas, les marchés se diront que c'est reculer de quelques semaines. Une hausse des taux d'ici la réunion du 16 septembre est actuellement dans les cours", écrivent les analystes d'ODDO.

Les indices sortent par ailleurs d'une séance difficile la veille, le secteur technologique ayant fait l'objet de ventes après que les résultats d'Alphabet GOOGL.O et de Tesla

TSLA.O ont ravivé les doutes concernant les dépenses consacrées à l'intelligence artificielle (IA).

Les deux géants de la tech évoluent en légère hausse vendredi dans les premiers échanges.

Sur le reste des valeurs, Intel INTC.O prend 1,26% après avoir fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice supérieurs aux attentes au deuxième trimestre.

Verizon VZ , qui a relevé son objectif de bénéfice ajusté et de flux de trésorerie disponible, avance de 2,5%.

American Express AXP.N perd près de 5% après la publication de ses résultats.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N43Q0PY

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|