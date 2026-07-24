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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 14:16
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(Actualisé avec Oracle et SLB, contrats à terme et cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,40% pour le Dow Jones .DJI , de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,24% pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, déclarant également revoir à la hausse ses plans d'investissement pour les deux prochaines années alors que le développement de l'IA alimente la demande pour ses processeurs.

L'action avance de 3,4% en avant-Bourse.

* ORACLE ORCL.N - Le Pentagone a annoncé jeudi un accord de près de 7 milliards de dollars (6,15 milliards d'euros), d'une durée maximale de 10 ans, visant à regrouper sous un seul contrat les licences logicielles sur site du ministère auprès de l'entreprise spécialisée dans le cloud.

L'action prend 2,4% en avant-Bourse.

* AMERICAN EXPRESS AXP.N a relevé vendredi son objectif de croissance du chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, les clients fortunés continuant d'utiliser leurs cartes malgré une incertitude économique persistante.

* VERIZON VZ.N a relevé vendredi son objectif de bénéfice ajusté et de flux de trésorerie disponible, les derniers forfaits 5G illimités et programmes de fidélité de l'opérateur lui ayant permis d'enregistrer un nombre d'abonnés mobiles supérieur aux attentes au deuxième trimestre.

* ELI LILLY LLY.N -Le laboratoire danois Novo Nordisk

NOVOb.CO a annoncé vendredi demander à un tribunal américain une injonction préliminaire visant à bloquer immédiatement les publicités pour les médicaments contre l'obésité et le diabète diffusées par son concurrent américain, ce qui marque une nouvelle escalade dans le conflit entre les deux entreprises.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O doit suspendre son projet d'acquisition de WARNER BROS DICOVERY WBD.O jusqu'au 17 août, a décidé jeudi un juge fédéral, lui donnant ainsi davantage de temps pour s'opposer à une éventuelle suspension de plusieurs mois.

* AMKOR TECHNOLOGY AMKR.O annoncé jeudi avoir conclu un accord pluriannuel avec NVIDIA NVDA.O , d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, visant à renforcer ses capacités de conditionnement et de test de semi-conducteurs de pointe aux États-Unis.

* BLACKSTONE BX.N prévoit d'ouvrir un bureau au Centre financier international de Dubaï, marquant ainsi son retour dans le plus grand pôle d'affaires du Golfe, ce qui renforcerait sa présence régionale, ont déclaré à Reuters deux sources directement informées.

* SLB SLB.N a publié vendredi un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, la demande soutenue sur ses principaux marchés ayant permis au leader américain des services pétroliers de surmonter la faiblesse observée au Moyen-Orient.

L'action prend 2% en avant-Bourse.

(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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AMKOR TECHNOLOGY
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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 947,25 Pts Index Ex +0,46%
ELI LILLY & CO
1 196,360 USD NYSE +0,91%
INTEL
92,3200 USD NASDAQ -7,89%
NASDAQ Composite
24 975,82 Pts Index Ex -0,64%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
NVIDIA
206,8400 USD NASDAQ -0,92%
ORACLE
115,000 USD NYSE -4,18%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
8,2100 USD NASDAQ -3,30%
S&P 500 INDEX
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SLB
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VERIZON COMM
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WARNER BROS RG-A
25,7700 USD NASDAQ -0,69%
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