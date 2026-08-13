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Wall Street ouvre en hausse après un indicateur d'inflation en décélération
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 16:00
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La Bourse de New York a ouvert dans le vert jeudi, la baisse des cours du pétrole soutenant l'appétit pour le risque, lui-même alimenté par une inflation des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis plus faible que prévu.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 120,24 points, soit 0,22%, à 53.890,51 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 15,63 points, soit 0,20%, à 7.764,13 points, après avoir inscrit en séance un record à 7.797,19 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 28,49 points, soit 0,11%, à 26.616,98 points.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département du Travail a indiqué que la croissance des prix à la production aux Etats-Unis s'était établie à 4,7% sur un an en juillet, en deçà du consensus qui prévoyait une accélération à 4,9%.

Le PPI vient confirmer une modération des pressions inflationnistes outre-Atlantique après l'indice des prix à la consommation (CPI), publié mercredi, qui a affiché un ralentissement à 3,4% sur un an et est ressorti globalement conforme aux attentes.

Le CPI et le PPI ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine (Fed) maintiendra ses taux directeurs à leur niveau actuel, dans une fourchette de 3,50%-3,75%, lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, prévue les 15 et 16 septembre.

La probabilité d'un statu quo sur les coûts d'emprunt est désormais de 65% contre 60% avant la publication des chiffres du PPI, montrent les contrats à terme sur le marché monétaire.

"En prenant en considération ces deux rapports ensemble, on peut probablement déduire des données sur l'inflation de ce mois-ci un signal très, peut-être modestement, accommodant", analyse Brock Weimer, stratège chez Edward Jones.

"Cela dit, je ne pense pas que cela suffise vraiment à faire pencher la Fed d'un côté ou de l'autre sur la seule base des données de ce mois-ci", a-t-il ajouté.

Sur le marché obligataire, cela se traduit pour le moment par une forte baisse du rendement des Treasuries à dix ans, qui s'affiche à 4,64%, en repli de 5,1 points de base, tandis que le dollar cède 0,13% face à un panier de devises de référence sur le marché des changes.

Aux valeurs, Cisco Systems CSCO.O , composante de l'indice Dow Jones, chute de 8%, bien que le fabricant d'équipements réseau a prévu pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires supérieur aux attentes de Wall Street.

Les fabricants d'ordinateurs Dell Technologies DELL.N et HP HPQ.N progressent respectivement de 1,80% et 1,53% après que les résultats du groupe chinois Lenovo 0992.HK ont dépassé les attentes.

L'action Tapestry TPR.N , le propriétaire de Coach, plonge de 15,14%, malgré des prévisions de résultats annuels optimistes.

Accelerant ARX.N s'envole de 44% après que la société de capital-investissement Thoma Bravo a accepté de retirer de la cote la place de marché d'assurance dans le cadre d'une opération de plus de quatre milliards de dollars.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N44A0WN

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

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NASDAQ Composite
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S&P 500 INDEX
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130,900 USD NYSE -14,77%
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