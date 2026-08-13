Cuba: Raul Castro réapparaît en public lors d'un hommage à son frère Fidel

L'ancien président cubain Raul Castro assiste au gala marquant le centenaire de la naissance de son frère Fidel Castro au théâtre Karl Marx de La Havane, le 13 août 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )

L'ex-président cubain Raul Castro, inculpé en mai par la justice américaine et qui n'avait pas été vu en public depuis plusieurs mois, est réapparu jeudi à La Havane à l'occasion du centenaire de la naissance de son défunt frère Fidel Castro.

Raul Castro, âgé de 95 ans et vêtu de son traditionnel uniforme vert olive, a été ovationné lorsqu'il est entré au théâtre Karl Marx de la capitale cubaine, où se déroulait la cérémonie, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Raul s'est installé dans un fauteuil à côté de la veuve de Fidel, Dalia Soto del Valle, qui fait rarement des apparitions lors d'événements publics.

Bien que Raul Castro n'occupe aucun poste officiel au sein du gouvernement ou du Parti communiste cubain au pouvoir, il conserve un rôle important dans les décisions politiques et bénéficie de la loyauté des forces armées.

En juin, la présidence de Cuba avait annoncé qu'il avait donné son feu vert à des réformes économiques pour faire face à la crise, sous la pression des États-Unis.

Ces mesures représentent le plus grand changement de modèle depuis que Cuba a adopté le communisme il y a près de 70 ans.

La dernière apparition publique de Raul Castro remontait au 1er mai, devant l'ambassade des Etats-Unis à La Havane, où il était apparu fragilisé.

On l'avait ensuite vu à la télévision d'Etat lors de deux événements en juin.

Le frère cadet du défunt Fidel Castro (1926-2016), l'ennemi juré des Etats-Unis, a été inculpé en mai à Miami pour la mort de quatre Américains après que deux petits avions d'un groupe anticastriste ont été abattus en 1996. Raul Castro était alors ministre de la Défense.

Le Parti communiste cubain célèbre depuis plusieurs jours le défunt "Lider Maximo" qui a dirigé Cuba de 1959 à 2008 - à travers des expositions, des concerts et des conférences.

Mais cette année, l'anniversaire du 13 août survient alors que Cuba traverse l'une des pires crises de son histoire, avec de graves pénuries de nourriture et d'eau, et des coupures d'électricité chroniques.

L'administration du président américain Donald Trump applique une politique de "pression maximale" contre Cuba, en particulier depuis le renversement, début janvier, lors d’une opération militaire américaine, du président vénézuélien Nicolás Maduro, jusque-là le plus grand allié de La Havane.

Outre le blocage de l'approvisionnement en carburant imposé en janvier, qui a provoqué la pire crise économique et énergétique de l'île depuis des décennies, le président Trump a lancé ces derniers mois des sanctions contre des dirigeants, des entreprises et des institutions du pays.

Il affirme que Cuba, située à 150 kilomètres des côtes de la Floride, représente "une menace extraordinaire" pour la sécurité nationale des Etats-Unis et a menacé à plusieurs reprises de "prendre le contrôle" du pays.