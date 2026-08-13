Le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Lam Research va investir plus de 3 milliards de dollars pour agrandir ses laboratoires de R&D

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Lam Research LRCX.O a annoncé jeudi son intention d'investir plus de 3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années afin d'étendre son réseau mondial de laboratoires de recherche et développement, dans le but d'accroître sa capacité d'expérimentation et d'accélérer le développement de ses produits.

Le fabricant américain d'équipements pour semi-conducteurs a indiqué que cette expansion sur plusieurs sites devrait lui permettre d'augmenter sa capacité d'expérimentation de plus de 50 %.

Voici quelques détails:

* Les dépenses consacrées à l’intelligence artificielle par les grandes entreprises technologiques ont stimulé la demande en puces de pointe, ce qui a entraîné une hausse des investissements dans les équipements utilisés pour leur fabrication.

* Lam Research réalise cet investissement dans le but de devancer les besoins de ses clients, car le rythme de l’innovation exige des puces dotées de nouvelles architectures, de matériaux différents et de fonctionnalités complexes conçues avec une précision à l’échelle nanométrique, a déclaré le directeur général Tim Archer.

* Lam fournit des équipements de dépôt, de gravure et de nettoyage utilisés pour créer les couches et les motifs microscopiques qui forment les circuits à l’intérieur des puces semi-conductrices.

* L’entreprise a indiqué que son réseau mondial de laboratoires, qui s’étend aux États-Unis, en Asie et en Europe, prend en charge plus d’un million d’expériences chaque année.

* Ce réseau de laboratoires intégré a permis de réduire jusqu’à 2,5 fois la durée de développement des procédés lors de récentes collaborations avec des clients, a précisé Lam.

* La société prévoit de commencer à étendre son réseau de laboratoires cette année, dans le but d’accélérer le rythme de l’innovation.