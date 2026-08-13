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Wall Street termine en hausse, à nouveau portée par l'inflation américaine
information fournie par AFP 13/08/2026 à 22:11
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Vue extérieure de la Bourse de New York, le 24 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Vue extérieure de la Bourse de New York, le 24 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, les chiffres récents de l'inflation aux Etats-Unis éloignant les perspectives d'un rapide tour de vis par la banque centrale américaine, la Fed, dans un marché estival déserté.

Le Dow Jones a pris 0,13% et le Nasdaq 0,81%. L'indice élargi S&P 500 a parallèlement progressé de 0,65%, s'offrant un nouveau record à 7.798,99 points.

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