(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur des mégacapitalisations, IBM, Applied Materials, Tapestry, Birkenstock, Virgin Galactic, Lensar, Akamai Technologies, Accelerant, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC :

* CISCO SYSTEMS CSCO.O - Le groupe technologique a publié mercredi des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux prévisions, mais l'action chute de 5,8% en avant-Bourse en raison des attentes élevées des investisseurs.

* SALESFORCE CRM.N - Le spécialiste de la gestion de la relation client avance de 2,2% en avant-Bourse après que JP Morgan a repris le suivi du titre à "sur-pondérer", le courtier tablant sur une accélération de son activité principale au second semestre 2027.

* Les FABRICANTS D'ORDINATEURS sont en hausse en avant-Bourse dans le sillage des résultats supérieurs aux attentes du fabricant d'électronique et de PC chinois Lenovo Group 0992.HK , porté par l'IA et des ventes de PC solides. DELL DELL. grimpe de 3,6% en avant-Bourse et HP INC HPQ.N de 2,6%.

* SECTEUR DES MÉGACAPITALISATIONS - La plupart des valeurs de très grande capitalisation et des valeurs de croissance sont en hausse en avant-Bourse: ALPHABET GOOGL.O , AMAZON AMZN.O et APPLE AAPL.O gagnent de 0,3% à 0,5%.

* IBM IBM.N prend 1,5% en avant-Bourse. Le groupe a annoncé un partenariat avec OpenAI afin d'aider les entreprises à déployer l'IA à grande échelle dans leurs activités principales et leurs flux de travail complexes.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O doit publier ce jeudi ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street. Le groupe devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel pour la période s'achevant au 31 juillet, selon le consensus de 26 analystes, basé sur les données de LSEG.

* TAPESTRY TPR.N , la maison mère de Coach, chute d'environ 8% en avant-Bourse. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 légèrement inférieur aux attentes, en raison de la faiblesse persistante de Kate Spade, sa division luxe dédiée à la couture, aux sacs à main et accessoires, dont le chiffre d'affaires a reculé de 7% en rythme annuel au quatrième trimestre clos le 27 juin.

* BIRKENSTOCK BIRK.N bondit d'environ 8% en avant-Bourse. Le groupe a relevé ses prévisions de croissance des ventes pour l'année, misant sur une demande soutenue pour ses sandales haut de gamme de la part des consommateurs à revenus élevés.

* ACCELERANT ARX.N s'envole de 44% après que la société de capital-investissement Thoma Bravo a accepté de retirer de la cote la place de marché d'assurance dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars.

* CEREBRAS SYSTEMS CBRS.O - Le concepteur de puces d'IA dégringole de 17% avant l'ouverture après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes des analystes.

* VIRGIN GALACTIC SPCE.N abandonne 11,2% en avant-Bourse. Le groupe a fait état d'une baisse de ses résultats au deuxième trimestre et annoncé le report de la mise en service commerciale de son premier vaisseau spatial de nouvelle génération destiné au transport de passagers de la fin du quatrième trimestre 2026 à février 2027.

* LENSAR LNSR.O grimpe de 15,3% en avant-Bourse alors que le fabricant de matériel médical a affiché un bénéfice surprise de 3,53 millions de dollars, contre une perte de 2,2 millions de dollars attendue par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

* AKAMAI TECHNOLOGIES AKAM.O prend 2,3% en avant-Bourse, JPMorgan ayant relevé sa recommandation sur la valeur de "sous-pondérer" à "neutre" avec son objectif de cours qui passe de 132 dollars à 158 dollars.

(Rédigé par Augustin Turpin et Claude Chendjou)

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