Wall Street ouvre en hausse à la veille de la décision de la Fed

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, rassurée par les premières publications de résultats d'entreprises à la veille des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 22,84 points, soit 0,04%, à 52.384,42 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,31% à 7.700,42 points.
Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,50%, soit 130,45 points, à 26.299,83 points.
La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait, selon toute vraisemblance, annoncer mercredi le maintien de ses taux après la hausse du mois dernier.
Les marchés anticipent toutefois au moins deux nouvelles hausses d'ici mi-2027, les principaux indicateurs d'inflation restant élevés en raison du conflit persistant entre les États-Unis et l'Iran.
En attendant, les marchés actions réagissent à la pluie de résultats d'entreprises du jour, marquée par une vague de révisions à la hausse des objectifs financiers, notamment pour Hilton HLT.N (-3,4%), UPS UPS.N (+1,75%) et Coca-Cola KO.N (-0,3%).
Les géants de l'informatique Alphabet GOOGL.O , Microsoft
MSFT.O et Amazon AMZN.O doivent publier leurs résultats cette semaine. Les investisseurs seront particulièrement attentifs au rapport entre les investissements massifs dans l'intelligence artificielle et les perspectives de croissance.
Aux valeurs individuelles, le groupe hôtelier Hilton perd 3,4% après un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au troisième trimestre en dépit d'un relèvement de ses objectifs.
L'avionneur américain Boeing BA.N recule de 1,4% après avoir fait état d'une perte plus importante que prévu au troisième trimestre.
Paypal PYPL.O avance de 1,7% après avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice.
* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N46D0VN
(Rédigé par Coralie Lamarque)
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NYSE Nasdaq
Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O
25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O
Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O
Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O
Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1
Statistiques du marché...................... US/STATS1
Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR
Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1
Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY
Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX
Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR
Valeurs ex-dividende........................... XDIV
Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|
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