Wall Street ouvre en hausse à la veille de la décision de la Fed

Vue sur le parquet de la Bourse de New York
La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, rassurée par les premières publications de résultats d'entreprises à la veille des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 22,84 points, soit 0,04%, à 52.384,42 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,31% à 7.700,42 points.
Le Nasdaq Composite prend 0,50%, soit 130,45 points, à 26.299,83 points.
La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait, selon toute vraisemblance, annoncer mercredi le maintien de ses taux après la hausse du mois dernier.
Les marchés anticipent toutefois au moins deux nouvelles hausses d'ici mi-2027, les principaux indicateurs d'inflation restant élevés en raison du conflit persistant entre les États-Unis et l'Iran.
En attendant, les marchés actions réagissent à la pluie de résultats d'entreprises du jour, marquée par une vague de révisions à la hausse des objectifs financiers, notamment pour Hilton (-3,4%), UPS (+1,75%) et Coca-Cola (-0,3%).
Les géants de l'informatique Alphabet, Microsoft et Amazon doivent publier leurs résultats cette semaine. Les investisseurs seront particulièrement attentifs au rapport entre les investissements massifs dans l'intelligence artificielle et les perspectives de croissance.
Aux valeurs individuelles, le groupe hôtelier Hilton perd 3,4% après un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au troisième trimestre en dépit d'un relèvement de ses objectifs.
L'avionneur américain Boeing recule de 1,4% après avoir fait état d'une perte plus importante que prévu au troisième trimestre.
Paypal avance de 1,7% après avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice.
* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur
(Rédigé par Coralie Lamarque)
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