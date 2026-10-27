Wall Street ouvre en hausse à la veille de la décision de la Fed

Vue sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New ‌York a ouvert en hausse mardi, rassurée par les premières ​publications de résultats d'entreprises à la veille des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow ​Jones gagne 22,84 points, soit 0,04%, à 52.384,42 points et le Standard & Poor's ​500, plus large, progresse de ⁠0,31% à 7.700,42 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,50%, soit 130,45 ‌points, à 26.299,83 points.

La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait, selon toute vraisemblance, annoncer mercredi le maintien de ​ses taux après la ‌hausse du mois dernier.

Les marchés anticipent toutefois ⁠au moins deux nouvelles hausses d'ici mi-2027, les principaux indicateurs d'inflation restant élevés en raison du conflit persistant entre les États-Unis ⁠et l'Iran.

En attendant, ‌les marchés actions réagissent à la pluie de ⁠résultats d'entreprises du jour, marquée par une vague de ‌révisions à la hausse des objectifs financiers, notamment pour ⁠Hilton (-3,4%), UPS (+1,75%) et Coca-Cola (-0,3%).

Les géants de l'informatique Alphabet, ⁠Microsoft et Amazon ‌doivent publier leurs résultats cette semaine. Les investisseurs seront particulièrement ​attentifs au rapport entre les ‌investissements massifs dans l'intelligence artificielle et les perspectives de croissance.

Aux valeurs individuelles, le groupe ​hôtelier Hilton perd 3,4% après un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au troisième trimestre en dépit d'un ⁠relèvement de ses objectifs.

L'avionneur américain Boeing recule de 1,4% après avoir fait état d'une perte plus importante que prévu au troisième trimestre.

Paypal avance de 1,7% après avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice.

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(Rédigé ​par Coralie Lamarque)