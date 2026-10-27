Etats-Unis: La confiance des consommateurs progresse plus que prévu en octobre

Vue sur Times Square, à Manhattan
La confiance des consommateurs aux États-Unis s'est améliorée plus que prévu en octobre, selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.
L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'établit ce mois-ci à 91,7 contre 84,2 (révisé de 81,9) en septembre.
Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 81.
(Rédigé par Elena Smirnova)
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