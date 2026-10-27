Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,33% pour le Dow Jones .DJI , de 0,38% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,59% pour le Nasdaq .IXIC :

* BOEING BA.N a fait état mardi d'une perte plus importante que prévu au troisième trimestre, les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et les retards de production au sein de sa division d'avions commerciaux ayant éclipsé la hausse des marges enregistrée dans le reste de l'entreprise.

L'action avance toutefois légèrement dans les échanges en avant-Bourse.

* COCA-COLA KO.N a rehaussé mardi son objectif de bénéfice annuel, le groupe misant sur la résilience de la demande pour ses sodas sans sucre et ses boissons à prix plus élevés, telles que le lait "Fairlife" et les boissons gazeuses.

L'action prend 1% en avant-Bourse.

* UPS UPS.N - Le plus grand transporteur de colis au monde a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, misant sur les expéditions aériennes internationales à forte marge après avoir décidé de supprimer des millions de livraisons à faible marge pour son plus gros client, Amazon.com AMZN.O .

* HILTON HLT.N - Le groupe hôtelier a relevé mardi ses prévisions annuelles de croissance du revenu par chambre disponible (RevPAR), misant sur une demande résiliente aux États-Unis, mais il a publié un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieur aux estimations.

L'action perd près de 4% en avant-Bourse.

* PAYPAL PYPL.O a revu à la hausse mardi sa prévision de bénéfice annuel ajusté, le redressement engagé depuis plusieurs années commençant à porter ses fruits.

* ROYAL CARIBBEAN RCL.N - L'opérateur de croisières a dépassé les estimations de bénéfice pour le troisième trimestre, ce qui fait progresser de 4,6% son action dans les échanges en avant-Bourse.

* WHIRLPOOL WHR.N plonge de 8% en avant-Bourse, le fabricant d'appareils électroménagers ayant fait état d'une perte au troisième trimestre.

* APPLE AAPL.O - Quelques jours après le lancement de l'iPhone Duo, son premier smartphone pliable, le groupe à la pomme a reconnu lundi que certains de ces appareils présentaient des problèmes d'affichage et a annoncé qu'il les remplacerait.

Par ailleurs, les ventes mondiales de la gamme iPhone 18 Pro d'Apple au cours des trois premières semaines suivant son lancement ont été supérieures de 3,1% à celles de la gamme iPhone 17 Pro sur la même période l'année dernière, selon Counterpoint Research.

* NVIDIA NVDA.O et META META.O ont annoncé mardi leur intention de renforcer leur partenariat autour de l'assistant Muse AI et des modèles d'IA associés, le géant technologique s'engageant à investir 3 milliards de dollars dans l'opération d'augmentation de capital de la société mère de Facebook.

Meta a également annoncé mardi avoir porté à 97,5 milliards de dollars sa levée de fonds en actions, la plus importante de son histoire, alors que le géant des réseaux sociaux poursuit l'expansion massive de son infrastructure IA.

* ARES CAPITAL ARCC.O a annoncé mardi qu'elle allait acquérir MidCap Financial Investment MFIC.O , filiale d'Apollo, dans le cadre d'une opération combinant actions et espèces, pour une valeur d'entreprise d'environ 2,6 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché du crédit direct aux entreprises de taille moyenne.

* THE WALT DISNEY COMPANY DIS.N - La chaîne de télévision britannique Channel 4 a conclu un accord avec le géant américain du divertissement afin de diffuser ses programmes sur la plateforme de streaming Disney+ au Royaume-Uni et en Irlande à compter du début de l'année prochaine.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O a annoncé lundi soir son intention d'augmenter sa participation dans la société néerlandaise BE Semiconductor Industries (BESI) BESI.AS , la faisant passer de 9% à environ 20%.

L'action BESI grimpe d'environ 8% mardi à la Bourse d'Amsterdam.

* CENTENE CNC.N -L'assureur santé a relevé mardi ses prévisions de bénéfice annuel, tout en faisant état de résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)