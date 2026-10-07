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Wall Street ouvre en baisse avec la remontée des taux et du pétrole
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 15:52

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La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, plombée par la remontée des rendements obligataires et des cours du pétrole en attendant le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 325,06 points, soit 0,63%, à 51.196,22 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 32,60 points, soit 0,42%, à 7.786,33 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 155,83 points, soit 0,56%, à 27.444,06 points.

Le retour des tensions dans l'obligataire coïncide avec la remontée des cours du pétrole, le baril de Brent étant au-dessus du seuil psychologique des 100 dollars, dans un contexte de craintes géopolitiques.

Les Houthis du Yémen ont attaqué mercredi l'aéroport international d'Aden à l'aide de missiles balistiques et de drones chargés d'explosifs, a annoncé le ministère yéménite des Transports, alors que les combats entre le groupe aligné sur l'Iran et les forces gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite s'intensifient.

Ces derniers développements provoquent des inquiétudes sur l'approvisionnement en brut en provenance du Moyen-Orient, au risque d'alimenter le spectre d'une inflation persistante, contraignant ainsi les banques centrales à durcir leur politique monétaire.

C'est dans ce contexte que sera analysé dans la soirée les "minutes" de la réunion de septembre de la Fed, alors que les opérateurs parient pour le moment largement sur un maintien des taux de la banque centrale lors de sa réunion de ce mois-ci, tandis qu'une hausse du loyer de l'argent en décembre reste envisageable, selon le baromètre FedWatch de CME.

"Nous assistons aujourd'hui à quelques prises de bénéfices. Le marché est très attentif au compte-rendu de la Fed, mais en fin de compte, ce sont les évolutions des cours du pétrole et des rendements qui détermineront l'orientation du marché aujourd'hui", commente Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui avaient porté mardi le S&P 500 et le Nasdaq à des niveaux records, figurent mercredi parmi les plus fortes baisses. Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O recule de 2,10%, tandis qu'AMD AMD.O , Broadcom AVGO.O et Marvell Technology MRVL.O cèdent entre 1,10% à 1,80%.

SpaceX SPCX.O reflue de 1,65%, le Financial Times ayant rapporté indiquant que la société d'Elon Musk, présente dans les fusées et l'IA, cherche à lever 40 milliards de dollars pour financer l'achat de puces Nvidia.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N45T0KG

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan; édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

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AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
643,1900 USD NASDAQ -0,96%
BROADCOM
372,7500 USD NASDAQ -0,81%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
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MARVELL TECH
281,4100 USD NASDAQ -1,95%
MICRON TECHNOLOGY
1 070,2950 USD NASDAQ +2,37%
NASDAQ Composite
27 418,14 Pts Index Ex -0,66%
S&P 500 INDEX
7 775,04 Pts CBOE -0,56%
SPACEX
168,3250 USD NASDAQ -2,09%
USA BENCHMARK 10A
5,427 Rates +2,20%
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