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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 11:51

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Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , de 0,06% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE LA TECH - La Commission européenne envisage de taxer les grandes entreprises technologiques américaines via un prélèvement global, tout en évitant une réaction négative de la part de l'administration de Donald Trump, rapporte mercredi le Financial Times. Le projet de l'exécutif européen vise à capter, à l'aide de nouveaux moyens, davantage de revenus auprès de groupes technologiques tels QU'APPLE AAPL.O , META META.O et ALPHABET GOOGL.O sans les cibler spécifiquement, précise le journal.

* AMD AMD.O - Lisa Su, la directrice générale du groupe, a déclaré mercredi que le fabricant américain de puces continuait d'étudier des opportunités de partenariat avec Samsung Electronics 005930.KS dans les secteurs de la mémoire et de la fonderie.

* INTEL INTC.O prend 1,5% en avant-Bourse. Le directeur général du groupe, Lip-Bu Tan, a assuré que le fondeur continuerait à travailler sur le projet Terafab, une entreprise de fabrication de puces dirigé par Elon Musk, rapporte l'agence Bloomberg. Cette information intervient quelques jours après que Elon Musk a déclaré que TSMC 2330.TW et Terafab avaient eu des discussions sur une éventuelle coopération.

* SPACEX SPCX.O recule de 1,8% en avant-Bourse. La société prévoit de lever 40 milliards de dollars pour acquérir des puces d'IA de NVIDIA NVDA.O , selon le Financial Times qui cite des sources proches du dossier.

* CONSTELLATION BRANDS STZ.N chute de près de 5% en avant-Bourse. Le fabricant de la bière Corona a abaissé ses prévisions de marge opérationnelle annuelle dans une fourchette comprise entre 31% et 32%, contre une fourchette précédente de 32% à 33%.

(Rédigé par Claude Chendjou)

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ALPHABET-A
347,6800 USD NASDAQ +0,35%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
649,4200 USD NASDAQ +2,80%
APPLE
333,6300 USD NASDAQ +0,22%
CONSTELLATION BRD-A
115,860 USD NYSE +2,26%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 521,28 Pts Index Ex +0,49%
INTEL
112,5000 USD NASDAQ -3,18%
META PLATFORMS
738,8800 USD NASDAQ -0,41%
NASDAQ Composite
27 599,79 Pts Index Ex +0,45%
NVIDIA
239,2400 USD NASDAQ +0,14%
S&P 500 INDEX
7 818,93 Pts CBOE +0,58%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
SPACEX
171,9200 USD NASDAQ +0,49%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
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