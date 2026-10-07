Wall Street ouvre en baisse, les taux flambent à nouveau

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en baisse mercredi, pénalisée par la remontée des rendements obligataires à des sommets inédits depuis 2002, sur fond de hausse des prix du pétrole.

Au lendemain d'un double record en clôture, l'indice Nasdaq et l'indice élargi S&P 500 perdaient respectivement 0,72% et 0,55% vers 14H00 GMT. Le Dow Jones reculait lui de 0,96%.

Ce mouvement baissier "pourrait s'apparenter à quelques prises de bénéfices" après les sommets atteints la veille, commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, analyste d'Interactive Brokers.

Mais surtout, les actions peinent à résister mercredi à la hausse des taux obligataires et des prix du pétrole, "après avoir bénéficié d'un répit sur ces deux fronts en début de semaine", notent les experts de Briefing.com.

Le baril de Brent de la mer du Nord - référence internationale - reste logé au-dessus du seuil symbolique des 100 dollars.

Il y a "un véritable bras de fer entre l'amélioration de l'offre en provenance de la région [le Moyen-Orient, NDLR] et les menaces persistantes qui pèsent sur cette offre", expliquent les analystes d'ING.

L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a déjà recensé une dizaine d'attaques de navires dans le détroit d'Ormuz ou dans la région en octobre.

Dans ce contexte, face aux craintes inflationnistes renouvelées, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans se tendait nettement, à 5,35% contre 5,28% à la clôture mardi. Il retrouve des niveaux plus vus depuis 24 ans.

En parallèle, les opérateurs attendent la publication du compte rendu (minutes) de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed), prévue à 18H00 GMT.

"Nous cherchons toujours à mieux comprendre ce que la Réserve fédérale (Fed, ndlr) a en tête (...) surtout avec une administration qui est déterminée à être moins transparente que la précédente", souligne Steve Sosnick.

"Mais le problème avec les comptes rendus de réunion, c'est qu'ils portent sur le passé (...) le marché n'en attend donc pas grand-chose", poursuit l'analyste.

A la cote, les grands noms de la tech américaine relâchaient leurs gains de la veille, à l'image du géant Nvidia (-0,49%), de Microsoft (-0,52%) ou de Meta, maison mère de Facebook (-1,81%).

La nouvelle entité Skydance, née la veille du rachat de Warner Bros Discovery par son concurrent Paramount Skydance, continuait de chuter (-4,25% à 9,13 dollars).

Le fabricant de jeans Levi Strauss (-4,68% à 19,57 dollars) était boudé par les investisseurs à quelques heures de la publication de ses performances trimestrielles, attendues après la clôture.

Alors que s'ouvre progressivement la saison des résultats du troisième trimestre, les attentes du marché sont encore une fois particulièrement élevées.

"Nous devrions voir une croissance des bénéfices comprise entre 30% et 32% au troisième trimestre. Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les prévisions des entreprises pour les mois à venir", relève Nancy Tengler, de Laffer Tengler Investments.

Les opérateurs seront particulièrement attentifs aux publications des valeurs du secteur de l'intelligence artificielle (IA), moteur des marchés actions depuis plusieurs mois.

Nasdaq