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Wall Street ouvre dans le désordre, le Moyen-Orient et les semi-conducteurs pèsent
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 15:45

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé lundi, la nouvelle escalade militaire entre l'Iran et les États-Unis faisant grimper les cours du pétrole, tandis que les actions du secteur des semi-conducteurs font l'objet d'opérations de prise de bénéfices.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 47,44 points, soit 0,09% à 52.684,45 points, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,31% à 7.552,13 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,74% à 26.086,96 points.

Les hostilités se poursuivent entre les Etats-Unis et l'Iran dans le Golfe et Téhéran a affirmé avoir fermé de nouveau le détroit d'Ormuz, une voie vitale pour l'approvisionnement énergétique mondial qui avait été rouverte dans le cadre du protocole d'accord signé par les deux parties en juin.

L'escalade se traduit par une augmentation d'environ 3% des prix du pétrole, une nouvelle flambée que les investisseurs observent avec méfiance, d'autant plus que l'accord conclu le mois dernier avait fait naître l'espoir que, finalement, l'inflation énergétique ne serait pas si durable.

Sans surprise, les compagnies pétrolières Exxon Mobil

XOM.N et Chevron CVX.N profitent de la hausse des cours du brut et progressent respectivement de 1,5% et 1,9% à l'ouverture.

Au risque géopolitique s'ajoutent les difficultés du secteur des semi-conducteurs, qui pèsent sur le Nasdaq, après une entrée en Bourse en fanfare de SK Hynix à Wall Street vendredi et alors que l'approche de la saison des résultats ramène la prudence sur les valorisations élevées et les prévisions spectaculaires du secteur.

Le titre SK Hynix coté aux États-Unis SKHY.O recule de 7,7% dans les premiers échanges lundi après un gain de 14% vendredi à New York, tandis que que Micron MU.O perd 5,6% et Western Digital WDC.O , Seagate Technology STX.O et Sandisk

SNDK.O perdent entre 5% et 7%.

La semaine s'annonce par ailleurs riche en données économiques, notamment l'inflation américaine du mois de juin, et en résultats des grandes banques américaines, qui devraient donner une vision actualisée de l'impact de la guerre sur l'évolution des prix et sur l'activité économique.

Selon LSEG I/B/E/S, les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient progresser de 23,7% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N43F0M4

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

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