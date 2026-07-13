IA: Intel investit 5 milliards d'euros en Irlande

Le campus d'Intel à Leixlip, en Irlande, où le géant américain des semi-conducteurs va investir 5 milliards d'euros. ( AFP / MIGUEL RIOPA )

Le géant américain des semi-conducteurs Intel a annoncé lundi un investissement de 5 milliards d'euros sur son campus de Leixlip, en Irlande, pour accroître sa production en Europe et répondre à "la demande mondiale en intelligence artificielle et en calcul haute performance".

Le groupe explique dans un communiqué vouloir développer ses capacités dans le pays pour y produire ses processeurs Intel Xeon 6 et les futures générations de processeurs Intel Xeon.

Cet investissement "permettra d'augmenter la production actuelle, de faire progresser les activités de recherche et développement et d'exploiter les capacités des salles blanches existantes", tout en contribuant "à renforcer la chaîne d'approvisionnement européenne en semi-conducteurs", ajoute l'entreprise.

Intel avait publié en avril des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 13,6 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 7% sur un an, porté par la demande soutenue en infrastructures pour l'IA.

Derrière cette embellie pour l'acteur historique des puces informatiques, qui accusait un retard sur l'IA et se trouvait sous pression depuis des mois, se profile un changement de fond: la montée en puissance des agents autonomes.

Ces assistants capables d'enchaîner des tâches informatiques pourraient signifier davantage de travail pour les réseaux locaux utilisant les processeurs traditionnels d'Intel, les CPU, plutôt que seulement pour les GPU de pointe installés dans les gigantesques centres de données.

L'investissement annoncé lundi positionne l'Irlande "comme un pôle européen de production de premier plan" et "constitue également une contribution majeure aux ambitions de l'Union européenne en matière de souveraineté technologique, en favorisant un approvisionnement local résilient en processeurs de pointe", affirme Intel.