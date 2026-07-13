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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 13:31

(Actualisé avec Boeing et Deckers Outdoor)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones

.DJI , mais en baisse de 0,25% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,91% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les fabricants de puces électroniques devraient rester au centre de l'attention des investisseurs, dans un contexte d'inquiétude liée à leurs valorisations extrêmes et à la suite d'une série d'actualités touchant le secteur.

SK Hynix 000660.KS a reculé de plus de 15% lundi à Séoul, enregistrant ainsi sa plus forte chute journalière depuis près de deux décennies, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après le gain de 14% enregistré vendredi par le titre coté à New York lors de son premier jour de cotation aux États-Unis.

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, a par ailleurs fait état lundi d'un chiffre d'affaires au deuxième trimestre en hausse de 36% par rapport à l'année précédente, atteignant un niveau record porté par l'engouement croissant pour l'intelligence artificielle (IA).

Le titre SK Hynix coté aux États-Unis SKHY.O recule de 9% en avant-Bourse lundi, tandis que MICRON MU.O recule de 5,2%, WESTERN DIGITAL WDC.O et SEAGATE TECHNOLOGY STX.O perdent respectivement 5,6% et 4%, et SANDISK SNDK.O recule de 6,5%.

* SECTEUR ÉNERGÉTIQUE - Les actions des sociétés pétrolières et gazières progressent en avant-Bourse, portées par la hausse des cours du pétrole après que la reprise des frappes militaires entre les États-Unis et l'Iran.

Les géants pétroliers américains EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N gagnent chacun 1%, tandis que CONOCOPHILIPS

COP.N , DIAMONDBACK ENERGY FANG.O , OCCIDENTAL PETROLEUM

OXY.N et EOG RESOURCES EOG.N sont indiqués sur des gain d'entre 1,4% et 2,3%

À l'inverse, les valeurs liées au SECTEUR DU VOYAGE, en particulier celles des compagnies aériennes, devraient ouvrir en baisse face à la hausse du prix du pétrole.

* APPLE AAPL.O a intenté vendredi une action en justice contre OpenAI et deux de ses anciens employés, les accusant d'avoir détourné ses secrets d'affaires, ce qui marque une escalade spectaculaire des tensions déjà latentes entre les deux entreprises.

* AMAZON AMZN.O a accepté un accord dans le cadre d'un recours collectif qui permettrait aux consommateurs américains de réclamer plus de 200 millions de dollars de dommages-intérêts à des développeurs de logiciels tiers impliqués dans des transactions de jeux d'argent présumées illégales sur des applications proposées via la place de marché en ligne du géant du commerce électronique.

* BOEING BA.N - La start-up saoudienne Riyadh Air envisage d'acquérir entre 25 et 30 appareils 787 Dreamliners supplémentaires en exerçant la plupart de ses options contractuelles auprès du constructeur aéronautique américain, ont indiqué des sources du secteur.

* DECKERS OUTDOOR DECK.N - Le fabricant de chaussures voit son action avancer d'environ 2% en avant-Bourse, après que Jefferies a relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter", invoquant une confiance accrue dans la reprise de la marque Hoka et la croissance durable de la marque UGG.

* META META.O a annoncé vendredi qu'elle mettait fin à une fonctionnalité d'IA récemment lancée qui permettait aux utilisateurs de générer des images à partir de celui des comptes Instagram publics, après avoir essuyé des critiques liées à des questions de confidentialité des données.

* AMERICAN EXPRESS AXP.N gagne environ 2% en avant-Bourse après que JP Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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AMERICAN EXPRESS
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BOEING CO
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CHEVRON
176,390 USD NYSE +1,34%
CONOCOPHILLIPS
109,020 USD NYSE +0,93%
DECKERS OUTDOOR
105,970 USD NYSE +1,65%
DIAMONDBACK ENG
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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 637,01 Pts Index Ex +0,29%
EOG RESOURCES
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EXXONMOBIL HLDG
138,820 USD NYSE +1,17%
Gaz naturel
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META PLATFORMS
669,2100 USD NASDAQ +5,97%
MICRON TECHNOLOGY
979,3000 USD NASDAQ -1,24%
NASDAQ Composite
26 281,61 Pts Index Ex +0,29%
OCCIDENTAL PETROLEUM
52,875 USD NYSE +1,10%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
73,75 USD Ice Europ +3,07%
S&P 500 INDEX
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SANDISK
1 915,9200 USD NASDAQ +3,10%
SEAGATE HLDGS
910,3400 USD NASDAQ +2,28%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
WESTERN DIGITAL
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