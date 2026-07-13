Aide à l'Ukraine : la Russie juge "inacceptable" le soutien de l'Allemagne à Kiev et convoque l'ambassadeur allemand

L'ambassadeur d'Allemagne en Russie, Alexander Graf Lambsdorff à Moscou le 27 janvier 2025. ( AFP / STRINGER )

"Il a été fait savoir" à l'ambassadeur d'Allemagne en Russie, Alexander Graf Lambsdorff, que "le soutien croissant apporté par l'Allemagne au régime de Kiev était inacceptable", a expliqué le ministère russe des Affaires étrangères, évoquant notamment les accords militaires entre Berlin et Kiev.

Le soutien de l'Allemagne à Kiev est jugé "inacceptable" par Moscou. Ce lundi 13 juillet, la Russie a convoqué l'ambassadeur allemand, peu après la convocation du représentant russe en Allemagne, pour dénoncer l'aide apportée par Berlin à l'Ukraine et à ses frappes qui se multiplient. "L'ambassadeur d'Allemagne en Russie, Alexander Graf Lambsdorff, a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le diplomate s'est vu adresser une protestation contre "la participation de Berlin aux attaques terroristes menées par le régime de Kiev contre des infrastructures civiles en Russie". "Il lui a été fait savoir que le soutien croissant apporté par l'Allemagne au régime de Kiev était inacceptable", a poursuivi le ministère, évoquant les accords militaires entre Berlin et Kiev, les livraisons d'armements et la "mise en place de coentreprises visant à créer des forces et des moyens d'attaque contre des cibles civiles en Russie".

"Le style des pires pratiques de la propagande nazie"

L'Ukraine, qui fait face depuis 2022 à une offensive militaire russe d'ampleur, a fait monter en puissance ses frappes en Russie ces derniers mois, visant notamment des raffineries et dépôts de pétrole, provoquant des pénuries d'essence. Le ministère a également protesté contre les "tentatives de l'Allemagne de dicter à des pays tiers, y compris aux représentants de la Chine, la manière et le cadre dans lesquels ils doivent établir leurs relations avec la Russie". Moscou a aussi critiqué "la dérive du travail d'information et de communication de la propagande allemande vers le style des pires pratiques de la propagande nazie".

L'Allemagne avait elle-même convoqué peu auparavant l'ambassadeur russe à Berlin et la France a annoncé son intention de faire de même "dans les prochains jours", accusant Moscou d'être à l'origine d'une "vaste campagne cyber" à des fins de sabotage et d'espionnage dans une dizaine de pays européens. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont en outre annoncé ce lundi prendre des sanctions, notamment contre des individus et entités liées aux services de renseignement russes.