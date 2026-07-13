Les Bourses européennes finissent en petite hausse au seuil d'une semaine incertaine

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont progressé modestement lundi, au seuil d'une semaine marquée par la reprise des tensions au Moyen-Orient, la hausse des prix du pétrole, des doutes dans la tech, des résultats d'entreprises et un discours du président de la Fed dans les prochains jours.

Dans ce contexte, Londres a terminé à l'équilibre (+0,01%). Paris (+0,31%), Francfort (+0,19%) et Milan (+0,37%) ont fini plus nettement dans le vert.

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