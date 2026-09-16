Wall Street clôture en baisse après la hausse des taux d'intérêt décidée par la Fed, qui laisse entrevoir de nouveaux resserrements monétaires

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(Mises à jour avec les cours de clôture)

* Indices: le Dow Jones recule de 1,21 %, le S&P 500 perd 0,44 % et le Nasdaq cède 0,01 %

* La Réserve fédérale américaine relève son taux directeur, comme prévu

* Le président de la Fed, Kevin Warsh, estime que l’économie s’est renforcée, mais que l’inflation reste élevée

* Les ventes au détail du mois d'août ont dépassé les prévisions

* Le pétrole brut américain clôture en baisse de plus de 3 %

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

Les actions américaines ont terminé en baisse après une journée mouvementée mercredi, après que la Réserve fédérale a relevé son taux directeur pour la première fois en plus de trois ans afin de lutter contre une inflation tenace, alimentée par la flambée des prix du pétrole brut dans le contexte de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Dans son communiqué , la Fed a indiqué que sa décision avait été prise à l’unanimité et que de nouveaux resserrements étaient probables dans un avenir proche afin de provoquer une baisse plus rapide de l’inflation.

“Comme largement prévu, la Fed a relevé ses taux d’intérêt pour la première fois depuis plus de trois ans”, a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha. “En réalité, la Fed semble unie dans la lutte contre l’inflation.”

Lors de la conférence de presse qui a suivi, le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré que l’économie américaine s’était renforcée depuis la dernière réunion de la Fed, mais que la tendance inflationniste ne s’était guère améliorée.

“La bonne nouvelle, c’est que (la Fed) ne pense pas que plusieurs hausses au cours des prochains mois auront un impact significatif sur la solidité globale de l’économie”, a ajouté M. Detrick. “En même temps, l’inflation est supérieure à l’objectif de 2 % depuis maintenant cinq ans.”

Avant l’annonce de la Fed, les trois principaux indices boursiers américains gagnaient du terrain, grâce à un rebond du secteur des semi-conducteurs .SOX , ce qui a donné l’avantage au Nasdaq, fortement orienté vers les technologies.

Plus tôt dans la séance, les données solides sur les ventes au détail suggéraient que les consommateurs continuaient de dépenser, malgré une baisse du pouvoir d’achat due à la hausse des prix, notamment à la pompe.

Le conflit au Moyen-Orient s’est intensifié alors que des avions de combat saoudiens bombardaient le Yémen , tandis que les combattants houthis, soutenus par l’Iran, lançaient des drones et des missiles sur des villes saoudiennes, signe de l’influence grandissante de l’Iran dans ce conflit qui ne cesse de s’étendre.

Malgré cela, les cours du pétrole ont reculé après que des informations indiquant que l’Arabie saoudite proposait des cargaisons supplémentaires de brut via Oman ont apaisé les craintes concernant des perturbations de l’approvisionnement. Le brut a progressé de plus de 20 % au cours des deux dernières semaines et demie.

Le contrat à échéance la plus proche du WTI CLc1 a clôturé en baisse de 3,2 % et celui du Brent LCOc1 a clôturé en baisse de 2,7 %.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 631,33 points, soit 1,21 %, à 51 461,78, le S&P 500 .SPX a perdu 33,59 points, soit 0,44 %, à 7 552,14 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 3,15 points, soit 0,01 %, à 25 978,43.

Les valeurs technologiques .SPLRCT ont enregistré la plus forte hausse parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, tandis que le secteur de l’énergie .SPNY , pénalisé par la baisse des cours du brut, a subi la plus forte baisse en pourcentage, reculant de 3,0 %.

Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N ont reculé respectivement de 2,9 % et de 3,5 %, tandis que Devon Energy

DVN.N et ConocoPhillips COP.N ont perdu plus de 5 % chacune.

Le secteur technologique a connu un regain d'intérêt, les actions des semi-conducteurs .SOX ayant progressé de 0,6 %, leur première hausse significative depuis un appel conjoint lancé par des dirigeants du secteur de l'IA appelant à un ralentissement du rythme des avancées technologiques et à une coordination des mesures de sécurité à l'échelle de l'industrie.

L’action Robinhood HOOD.O a chuté de 5,5 % après que le Sénat américain n’a pas réussi à faire avancer un projet de loi de grande envergure sur les cryptomonnaies, ce qui constitue un coup dur pour les entreprises du secteur des actifs numériques. Par ailleurs, le ministère américain de la Justice a inculpé mardi deux anciens ingénieurs de Robinhood pour délit d’initié et utilisation abusive d’informations confidentielles.

Le titre Intel INTC.O a bondi de 4,0 % après la publication d'un article indiquant que le sud-coréen SK Hynix 000660.KS était en pourparlers avec la société au sujet de la fabrication de puces mémoire aux États-Unis. Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O ont progressé de 0,6 %.

IBM IBM.N a chuté de 4,4 % après que la société a annoncé qu’Anderon , sa division spécialisée dans les puces, avait signé un accord de financement avec le gouvernement américain.

Le constructeur aéronautique Boeing BA.N a reculé de 3,7 % après que sa directrice générale, Kelly Ortberg, a déclaré qu’il fallait « plus de temps que prévu » pour stabiliser le rythme de production du 737 MAX à 47 appareils par mois.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,75 fois plus nombreux que les titres en hausse. On a enregistré 76 nouveaux plus-hauts et 430 nouveaux plus-bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 913 titres ont progressé et 2 840 ont reculé, les titres en baisse l'emportant sur les titres en hausse dans un rapport de 1,48 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 20 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 51 nouveaux plus hauts et 257 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 18,42 milliards d'actions, contre une moyenne de 15,33 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.