Communiqué de presse VOGO



VOGO remporte l’ensemble des lots du nouvel appel d’offres de la Ligue Nationale de Rugby et signe un partenariat stratégique de six saisons



La valorisation sur un contrat unique de l’ensemble des technologies et des solutions développées par VOGO dans le domaine du sport (arbitrage, médical, …)



Un partenariat élargi intégrant sponsoring et innovation technologique, notamment autour de l’IA



VOGO (ISIN : FR0011532225 – ALVGO), acteur international de référence des solutions audio et vidéo pour le sport, annonce avoir été retenu par la Ligue Nationale de Rugby (LNR) à l’issue d’une consultation lancée auprès de huit candidats pour assurer, sur la période de 2026-2027 à 2031-2032, l’exploitation et le déploiement des dispositifs audio et vidéo des compétitions professionnelles françaises de rugby.