Visa dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la bonne tenue des dépenses de consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général et du directeur financier tout au long du document, mise à jour des prévisions boursières au paragraphe 16, précisions sur les stablecoins aux paragraphes 23 et 24) par Pritam Biswas et Rishab Shaju

Visa V.N a dépassé mardi les estimations de bénéfices de Wall Street, le plus grand prestataire de services de paiement au monde ayant bénéficié d'une hausse régulière des volumes de paiement malgré l'incertitude macroéconomique persistante, ce qui a fait grimper son action de plus de 6 % en séance prolongée.

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mars, la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran ayant fait grimper les prix de l'essence et les recettes des stations-service, tandis que les remboursements d'impôts ont soutenu les dépenses dans d'autres secteurs.

Le volume des paiements, indicateur des dépenses globales des consommateurs et des entreprises sur le réseau Visa, a bondi de 9 % au deuxième trimestre.

“Les dépenses de consommation sont restées résilientes, et notre stratégie ainsi que nos innovations ont alimenté de solides performances dans les paiements grand public, les solutions commerciales et de transfert de fonds, ainsi que les services à valeur ajoutée,” a déclaré le directeur général Ryan McInerney dans un communiqué.

Visa, qui exploite un réseau de paiements numériques dans plus de 200 pays et territoires et est utilisée par des milliards de personnes pour leurs transactions quotidiennes, est bien placée pour résister à tout ralentissement économique potentiel.

Le modèle économique de l'entreprise est protégé, car il repose sur les volumes de transactions plutôt que sur le risque de crédit, ce qui permet à la solidité du haut de l'échelle des revenus de compenser la faiblesse du bas.

Le chiffre d'affaires lié au traitement des données s'est élevé à 5,54 milliards de dollars, en hausse de 18 % par rapport à la même période de l'année précédente.

American Express AXP.N , qui s'adresse généralement à une clientèle aisée, a également dépassé les estimations de Wall Street concernant ses résultats du premier trimestre la semaine dernière, grâce à sa clientèle fortunée qui a dépensé sans compter en voyages et en divertissements, portant la croissance des dépenses par carte à son plus haut niveau depuis trois ans.

Mastercard MA.N , le concurrent direct de la société, devrait publier ses résultats trimestriels plus tard dans la semaine.

ZOOM SUR LES TRANSACTIONS TRANSFRONTALIÈRES

Le volume transfrontalier de Visa au deuxième trimestre a augmenté de 12 % en dollars constants, en légère baisse par rapport aux 13 % enregistrés au même trimestre de l'année précédente.

Les indicateurs transfrontaliers de la société, considérés comme un baromètre en temps réel du commerce et des voyages mondiaux, sont suivis de près par les analystes et les économistes. Les investisseurs attendaient avec impatience ces chiffres à l'approche de la publication des résultats du deuxième trimestre.

Les tensions au Moyen-Orient ont perturbé le commerce et les voyages mondiaux, les fermetures d'espace aérien et les changements d'itinéraires maritimes ayant affecté les chaînes d'approvisionnement.

“Nous surveillons de près les répercussions du conflit au Moyen-Orient,” a déclaré McInerney lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Le conseil d'administration de Visa a autorisé mardi un nouveau programme pluriannuel de rachat d'actions de 20 milliards de dollars. La société a également relevé ses prévisions de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année 2026 dans la fourchette basse des dizaines, contre une prévision antérieure de croissance à deux chiffres dans la fourchette basse.

“Les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football de la FIFA (Coupe du monde de football) constituent des opportunités passionnantes cette année, et nous voyons également d’autres possibilités d’expansion en matière de parrainage au-delà du sport,” a déclaré Chris Suh, directeur financier.

Le bénéfice net ajusté de la société a atteint 6,3 milliards de dollars, soit 3,31 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 5,44 milliards de dollars, soit 2,76 dollars par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 3,10 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

LA FORCE DES STABLECOINS Une plus grande clarté réglementaire et une adoption plus large des stablecoins ont ouvert la voie aux réseaux de cartes pour aller au-delà des cartes traditionnelles et s'orienter vers des systèmes de paiement numériques plus rapides et moins coûteux.

En mars, Visa a élargi sa collaboration avec Bridge, une plateforme de stablecoins axée sur les développeurs, afin de proposer des cartes liées à des stablecoins dans plus de 100 pays d'Europe, d'Asie-Pacifique, d'Afrique et du Moyen-Orient d'ici la fin de l'année.

“Nous enregistrons actuellement un volume annuel de règlements en stablecoins de 7 milliards de dollars, et ce chiffre augmente rapidement, avec une hausse de plus de 50 % depuis le dernier trimestre,” a déclaré le directeur général McInerney lors de la conférence téléphonique avec les analystes. En 2023, Visa est devenue l'un des premiers grands réseaux de paiement à tester le règlement des transactions en stablecoins en permettant à ses clients de s'acquitter de leurs obligations de règlement en USDC.