Viridien : Henning Berg nommé directeur général

Le conseil d'administration de Viridien a nommé Henning Berg en qualité de directeur général et d'administrateur. Désormais ex-directrice générale du groupe, Sophie Zurquiyah demeurera à la présidence du conseil afin d'assurer la continuité stratégique et d'orienter la vision à long terme de Viridien.

Henning Berg a rejoint Viridien en tant que directeur des opérations en mars 2026, avant d'être nommé directeur général.

Il apporte plus de 27 ans d'expérience de direction à l'échelle internationale dans le secteur de l'énergie, ayant notamment occupé des fonctions de président et de vice-président au sein de quatre grandes activités mondiales chez SLB. Sa solide formation technique, associée à une expertise approfondie sur les plans opérationnel et commercial, lui a permis de diriger des organisations dans des environnements complexes, mondiaux et cycliques.

Il a débuté sa carrière comme ingénieur avant d'évoluer vers des fonctions de management opérationnel, puis d'occuper des postes de direction à l'international en Europe, en Afrique, en Russie et aux États-Unis. Dans ces fonctions, il a piloté des portefeuilles technologiques de plusieurs milliards de dollars, supervisé des opérations de services et de projets, conduit d'importantes intégrations M&A et soutenu la croissance dans plusieurs régions et lignes de produits.

Il est titulaire d'un MSc ( Master of Science ) en énergie thermique et mécanique des fluides, ainsi que d'un MSc en management de l'industrie pétrolière et gazière.