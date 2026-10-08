Viatris va racheter Pacira BioSciences, spécialiste des traitements antidouleur, pour 1,65 milliard de dollars

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Le laboratoire pharmaceutique Viatris

VTRS.O va racheter Pacira BioSciences PCRX.O pour 1,65 milliard de dollars dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire, ajoutant ainsideux traitements antidouleur non opioïdes à son portefeuille, ont annoncé jeudi les deux sociétés.

Viatris paiera 36,50 dollars par action, soit une prime de 44,8 % par rapport au dernier cours de clôture. Les actions de Pacira ont progressé de 44 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les traitements antidouleur non opioïdes de Pacira, Exparel et Zilretta,

ont généré respectivement 575,1 millions de dollars et 116,6 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2025. Exparel est utilisé pour soulager la douleur aiguë post-opératoire et Zilretta pour traiter la douleur liée à l’arthrose du genou.

Viatris a déclaré qu’elle prévoyait d’étendre la présence de ces produits sur certains marchés.

L’ajout de ces médicaments « renforce la synergie avec notre opportunité de marché liée au méloxicam à action rapide et nous positionne comme un leader dans le domaine des traitements non opioïdes contre la douleur », a déclaré Scott Smith, directeur général de Viatris, dans un communiqué.

La FDA américaine devrait se prononcer d’ici le 27 décembre sur l’autorisation du méloxicam à action rapide pour le traitement de la douleur aiguë modérée à sévère.

Viatris prévoit de financer cette acquisition principalement grâce à ses excédents de trésorerie et, pour le reste, par des emprunts à court terme. La société a précisé que cette transaction n’aurait qu’un impact minime sur son ratio d’endettement brut.

En août, Viatris a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, misant sur les ventes soutenues de ses médicaments de marque et sur la croissance en Chine.

Le laboratoire pharmaceutique a été confronté à des contretemps de production au sein de ses activités en Inde, notamment un incendie survenu dans son usine de Nashik, dans l’ouest du pays, ainsi qu’à une concurrence croissante dans le secteur des génériques, ce qui a alimenté les inquiétudes concernant la croissance et la résilience de son cœur de métier.

L'opération devrait être finalisée d'ici fin 2026 et avoir un impact positif immédiat sur les indicateurs financiers prévisionnels de Viatris, a indiqué la société.