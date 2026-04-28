Vaste incendie sur le site de la raffinerie russe de Touapsé

(Ajoute précisions, réactions du Kremlin, Ukraine, habitants)

Un vaste incendie s'est de nouveau déclaré mardi sur le site de la raffinerie russe de Touapsé, sur la mer Noire, visée par des drones ukrainiens pour la troisième fois en moins de deux semaines.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné au ministre des Situations d'urgence de se rendre sur place, rapporte l'agence TASS.

L'armée ukrainienne a revendiqué cette attaque nocturne, destinée à perturber l'économie russe et diminuer ses recettes en grande partie tirée des revenus pétroliers.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une épaisse fumée noire s'élevant de la raffinerie, propriété du groupe Rosneft.

Les autorités locales ont appelé la population locale à rester confinée. Le chef du district de Touapsé, Sergueï Boïko, a ordonné aux personnes résidant à proximité de la raffinerie d'évacuer le secteur en bus pour se regrouper dans une école.

Lors d'une précédente attaque le 20 avril, une pluie noire s'était abattue sur la ville, mélange d'eau et de produits de combustion.

Touapsé est également une station balnéaire populaire.

Des prélèvements dans l'atmosphère ont fait état de taux de concentration de benzène, de xylène et de suie deux à trois fois plus élevés que les seuils autorisés.

Sur les réseaux sociaux, des habitants ont exprimé leur colère, se demandant pourquoi les défenses aériennes n'avaient pas été renforcées avant cette troisième attaque.

Dans un forum, certains internautes se sont plaints de l'indifférence supposée de Moscou à leur égard.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les autorités "oeuvraient intensivement" pour lutter contre les drones ukrainiens.

Lors de son point de presse quotidien, il a été interrogé sur le point de savoir si les autorités envisagaient de déclarer un état d'urgence environnemental et d'évacuer la population exposée aux émissions toxiques. Des mesures sont prises au niveau approprié, a-t-il répondu sans autres détails.

La raffinerie de Touapsé, qui fabrique essentiellement des produits destinés à l'exportation, a suspendu ses activités depuis une attaque de drone le 16 avril.

Sa capacité de production annuelle s'élève à 12 millions de tonnes, ou 240.000 barils par jour.

Une autre attaque de drones ukrainiens a fait trois morts et trois blessés dans plusieurs districts de la région de Belgorod, près de la frontière ukrainienne, a déclaré le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov.

(Bureau de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)