VanEck lance un ETF axé sur l'électrification et les infrastructures énergétiques

(Zonebourse.com) - VanEck lance un nouveau fonds négocié en bourse, VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF, axé sur l'expansion mondiale des réseaux électriques, du stockage d'énergie et des infrastructures.

L'ETF investit à l'échelle mondiale dans des entreprises actives sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électrification : batteries et stockage d'énergie, électrification industrielle et gestion de l'énergie, infrastructures de réseau et connectivité, ainsi que services publics et producteurs indépendants d'électricité.

Avec VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF, VanEck cherche à offrir aux investisseurs une exposition diversifiée aux entreprises qui stimulent l'expansion et la transformation des infrastructures énergétiques mondiales. L'ETF réplique le MarketVector Electrification Index.

En principe, pour être incluses dans l'indice, les entreprises doivent générer au moins 50% de leurs revenus dans un ou plusieurs de ces secteurs. L'indice comprend actuellement 25 entreprises, avec une pondération individuelle plafonnée à 8%. L'indice n'est volontairement pas conçu comme un indice d'énergie propre : les entreprises générant 50% ou plus de leurs revenus à partir de la production, du transport ou de la distribution d'électricité issue de sources renouvelables ne sont pas éligibles.

"L'électrification est appelée à devenir l'un des thèmes d'infrastructure et d'investissement les plus importants des prochaines années", déclare Martijn Rozemuller, CEO de VanEck Europe. "Portée par les centres de données, l'intelligence artificielle, la mobilité électrique et l'électrification des processus industriels, la demande mondiale d'électricité est en hausse. Les infrastructures énergétiques modernes représentent donc un avantage concurrentiel clé et un facteur fondamental de prospérité à long terme", ajoute t-il.

"Les investissements mondiaux dans les réseaux électriques devraient dépasser 1 500 milliards de dollars par an jusqu'aux années 2050 - bien au-delà des 533 MdsUSD actuellement investis chaque année", explique Alessandro Valentino, product manager chez VanEck. "Cela pourrait faire de ce secteur l'une des plus grandes opportunités d'investissement des prochaines décennies car sans réseaux électriques, sans système de stockage, sans gestion de l'énergie, sans technologies de contrôle industriel et sans structures d'approvisionnement résilientes, il sera impossible de répondre à la demande croissante en d'électricité. Notre ETF se concentre spécifiquement sur les entreprises fournissant cette infrastructure."

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