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Vallourec : la bonne nouvelle qui nous vient de l'américain Halliburton
information fournie par Investir 30/04/2026 à 10:00

vallourec 2 (Crédit: / Crédit Vallourec)

vallourec 2 (Crédit: / Crédit Vallourec)

Lors de la publication de ses comptes du premier trimestre, le groupe de services parapétroliers a indiqué percevoir des signaux clairs d'une reprise de l'activité en Amérique du Nord, une zone où Vallourec réalise près de 38% de son activité.

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C'est un vrai carton que connait Vallourec en Bourse, avec une action qui grimpe de 40% en l'espace de trois mois et de plus de 60% en six mois. Mais si l'on en croit les informations qui nous viennent des Etats-Unis, et du groupe de services parapétroliers Halliburton en particulier, le mouvement semble loin d'être terminé.

Grâce à une note des analystes d'Oddo BHF, réalisée à la suite de la publication des comptes du premier trimestre de l'industriel américain, nous apprenons en effet que Jeff Miller, directeur général et président d'Halliburton, a indiqué percevoir des signaux clairs d'une reprise de l'activité en Amérique du Nord: «Parmi les éléments sous-jacents, le groupe souligne que les agendas du côté des équipes de completion sont désormais remplis et qu'il observe un début de tension sur les équipements premiums». Le bureau de recherche estime que les tensions au Moyen-Orient et leur impact sur les cours du baril permettent notamment d'insuffler une reprise des investissements outre-Atlantique et plus spécifiquement dans le pétrole et le gaz non conventionnels, si l'on se base sur un niveau de 65 dollars par baril qui peut être considéré comme le point mort pour de nouveaux puits. Il s'agit qui plus est de projets à cycle court.

Insensible aux droits de douane

Chez Vallourec, la zone Amérique du Nord compte pour plus de 40% du métier principal des tubes sans soudure et pour près de 38% de l'activité globale du groupe français, l'ensemble du matériel étant qui plus est produit sur place, donc insensible à la question des droits de douane. C'est donc aussi une partie du monde où le français est très compétitif et susceptible de prendre des parts de marché. Il y attendait une reprise potentielle de la demande un peu plus tard dans l'année mais au vu des commentaires d'Halliburton, Oddo BHF considère que cette « reprise potentielle » devient de plus en plus probable et avancée dans le temps.

Dans ce contexte, le bureau d'analyses relève d'ores et déjà ses attentes de 2% en matière d'excédent brut d'exploitation pour cette année, à 879,6 millions d'euros, contre 862 millions auparavant et un consensus de 842 millions. A «surperformance», il revoit par ailleurs à la hausse son objectif de cours de 25 à 30 euros, niveau qui continue de traduire une décote de 20% par rapport au concurrent Tenaris.

Nous sommes acheteurs de Vallourec, avec un objectif de cours comparable de 30 euros. Le volume de ventes de tubes pourrait progresser plus que prévu en 2026.

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Cette analyse a été élaborée par Investir et diffusée par BOURSORAMA le 30/04/2026 à 10:00:00.

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