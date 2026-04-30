Valero prévoit de faire fonctionner ses raffineries à 95 % de leur capacité au deuxième trimestre 2026, selon une conférence téléphonique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Combinaison d'urgences) par Erwin Seba et Pooja Menon

Valero Energy Corp VLO.N exploite ses 13 raffineries aux États-Unis et en Grande-Bretagne à un taux pouvant atteindre 95 % de leur capacité de traitement totale combinée de 3 millions de barils par jour (bpd).

Les raffineries fonctionneront à un taux compris entre 92 % et 95 % au deuxième trimestre, a déclaré la société lors d'une conférence téléphonique jeudi pour discuter des résultats du premier trimestre.

La raffinerie de Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 380 000 bpd, redémarre sa grande unité de distillation du brut (CDU) après avoir été fermée à la suite d'une explosion et d'un incendie survenus le 23 mars sur un hydrotraiteur, et prévoit de ramener la raffinerie à des taux de production « relativement normaux » d'ici le 1er mai.

La petite CDU a redémarré plus tôt en avril et a remis plusieurs autres unités en production. Jusqu'au redémarrage de la grande CDU, la raffinerie fonctionne à des niveaux réduits, a déclaré Valero.

Les niveaux de traitement de Valero au deuxième trimestre reflètent non seulement le redémarrage de la raffinerie de Port Arthur, mais aussi la fermeture définitive ce mois-ci de la raffinerie de Valero à Benicia, en Californie. La société s'attend à ce que les marges de raffinage, qui ont augmenté en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz dans le cadre du conflit avec l'Iran , restent élevées pendant six mois à un an après la réouverture du détroit.

C'est le délai que Valero estime nécessaire pour ramener les stocks de produits raffinés à leurs niveaux d'avant le conflit.

Valero a déclaré que l'explosion et l'incendie de l'unité d'hydrotraitement de Port Arthur pourraient entraîner une augmentation des dépenses d'investissement en 2026, ajoutant qu'elle actualisera ses prévisions une fois que les coûts et les délais de réparation seront plus clairs.

Valero poursuit également le projet d'optimisation du craqueur catalytique fluide produisant de l'essence à la raffinerie de St. Charles (215 000 barils par jour) à Norco, en Louisiane. Ce projet, qui représente un investissement de 230 millions de dollars, devrait démarrer au troisième trimestre.

L'activité de raffinage de la société a enregistré un bénéfice d'exploitation de 1,8 milliard de dollars, contre une perte de 530 millions de dollars un an plus tôt. La marge de raffinage par baril est passée de 9,78 dollars à 14,90 dollars, tandis que les volumes traités ont augmenté de 3,6 % pour atteindre 2,9 millions de barils par jour.

Le diesel renouvelable de Valero a dégagé un bénéfice de 139 millions de dollars, tandis que les revenus liés à l'éthanol ont atteint 90 millions de dollars.

“Nous pensons que les prévisions pessimistes concernant Valero négligent l'ampleur des perturbations de l'approvisionnement mondial et l'impact qui en résulte de la pénurie de produits sur la capacité bénéficiaire de ce que nous considérons comme le meilleur raffineur de sa catégorie”, ont déclaré les analystes d'UBS.

Son concurrent Phillips 66 PSX.N a affiché un bénéfice surprise au premier trimestre, grâce à des marges de raffinage plus élevées et à une meilleure utilisation des capacités.

Valero, basée à San Antonio, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 4,22 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une prévision des analystes de 3,16 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.