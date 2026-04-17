Valbiotis tient assemblée générale, résolutions adoptées par actionnaires

* Assemblée générale mixte tenue 17 avril 2026. * Actionnaires ont adopté toutes les résolutions soumises. * Renouvellement mandat d’Agnès Tixier au Conseil de Surveillance validé, sans confirmation de prise d’effet opérationnelle au-delà du vote. * Nominations de Patricia Tranvouëz au Conseil de Surveillance approuvées, mise en œuvre effective non précisée. * Nomination de Laurent Keiser au Conseil de Surveillance approuvée, mise en œuvre effective non précisée. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Valbiotis SA published the original content used to generate this news brief via EQS News, a service of EQS Group AG (Ref. ID: fr_reg_2310582_fr), on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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