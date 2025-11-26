USA: stocks de pétrole brut en hausse hebdomadaire de 2,8 millions de barils
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 16:46
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 1,1 million de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté plus nettement, de 2,5 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 92,3% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,6 millions de barils/jour.
A lire aussi
-
par Hugo Lhomedet, Maria Rugamer et Helen Reid AliExpress, propriété du géant chinois de l'e-commerce Alibaba, a déclaré avoir banni de sa marketplace un vendeur chinois de poupées sexuelles ressemblant à des enfants, après un signalement des autorités en France ... Lire la suite
-
(AOF) - L'Oréal affiche une des plus fortes hausses du CAC 40 gagnant 1,76%, à 373,65 euros. Le titre du géant des cosmétiques progresse à la faveur des déclarations optimistes de son directeur du segment luxe lors d'une présentation organisée cette semaine, comme ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les investisseurs renforçant leurs anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) en décembre. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 127,55 points, soit 0,27%, à 47.240,00 ... Lire la suite
-
Les flammes s'échappent des fenêtres des immeubles tandis que les pompiers combattent l'incendie qui s'est déclenché dans le complexe résidentiel Wang Fuk Court, à Hong Kong, faisant au moins 13 morts. IMAGES
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer