Incendie d'un autocar en Suisse: au moins six morts, la police privilégie la piste d'un "acte volontaire"
information fournie par AFP 10/03/2026 à 23:31

Des pompiers autour de l'autocar qui a pris feu faisant plusieurs morts, à Chiètres (Kerzers, en allemand), en Suisse, le 10 mars 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Des pompiers autour de l'autocar qui a pris feu faisant plusieurs morts, à Chiètres (Kerzers, en allemand), en Suisse, le 10 mars 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Un autocar avec des passagers à son bord s'est embrasé mardi soir dans une petite ville du canton de Fribourg, dans l'ouest de la Suisse, faisant au moins six morts et cinq blessés, a annoncé la police cantonale, privilégiant la piste d'un "acte volontaire".

Cet incendie, qui s'est déclaré en fin d'après-midi dans un autocar de transport régional à Kerzers (Chiètres en français), "a fait au moins six morts et cinq blessés, dont trois grièvement", a annoncé à l'AFP l'adjudant de police cantonale Frédéric Papaux.

"A l'heure actuelle, la police privilégie une cause humaine à l'origine de l'incendie, et même un acte volontaire", a-t-il ajouté sans pouvoir s'avancer sur d'éventuelles hypothèses de suicide par immolation ou d'acte terroriste.

Pour tenter d'élucider les circonstances de l'incendie, la police a annoncé l'ouverture d'une "hotline" destinée aux personnes ayant été témoin de l'incident, et le ministère public du canton a immédiatement ouvert une enquête.

Selon la police, l'incendie de cet autocar de transport régional s'est produit vers 18H25 (17H25 GMT) sur la Murtenstrasse, la rue principale de cette petite ville située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Berne.

Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des flammes de plusieurs mètres s'élevant du milieu de l'autocar.

"Dépêchés sur les lieux, les secours ont constaté que le véhicule était totalement la proie des flammes. Les sapeurs-pompiers ont procédé aux opérations de sauvetage et d'extinction. Un périmètre de sécurité a été mis en place" et le feu a été éteint, a encore rapporté la police du canton.

Plusieurs ambulances et un hélicoptère ont pris en charge trois personnes blessées afin de les acheminer vers des établissements hospitaliers. "Deux autres victimes ont été examinées sur les lieux et leur état n'a pas nécessité d'hospitalisation", toujours selon la police.

Dans la soirée, les rues de la ville étaient désertes et un journaliste de l'AFP a pu apercevoir la carcasse calcinée du bus autour de laquelle ont été disposées de hautes barrières sur lesquelles une bâche blanche a été tendue.

La police a demandé à la population de se tenir à distance du secteur, autour duquel a été mis en place un cordon policier.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés.

