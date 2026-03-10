Wall Street en ordre dispersé, doutes sur la durée du conflit en Iran

Wall Street en ordre dispersé mardi

par Stephen Culp

La Bourse de New York a ‌terminé en ordre dispersé mardi, voyant s'effacer des gains initiaux, alors que l'espoir d'une fin imminente de la guerre en Iran ​a laissé place au fil de la journée à un regain d'incertitude après que les parties prenantes au conflit ont renouvelé leurs menaces militaires, alimentant la crainte d'une stagflation économique.

L'indice Dow Jones a cédé 0,07%, ou 34,29 points, à 47.706,51 points.

Le ​S&P-500, plus large, a perdu 14,51 points, soit 0,21%, à 6.781,48 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,16 point (0,01%) à 22.697,10 points

Le Dow Jones ​et le S&P-500 ont basculé dans le rouge, tandis que ⁠le Nasdaq a conservé uniquement des gains à la marge, après que le président américain Donald Trump a prévenu ‌l'Iran de conséquences militaires sans précédent si le détroit d'Ormuz venait à être miné, comme rapporté plus tôt par des médias.

Notant que "le marché montrait une certaine solidité", Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & ​Snyder, à New York, a souligné qu'une "grande confusion ‌parmi les investisseurs" a provoqué le repli de l'après-midi.

"Vous voyez des gros titres venant ⁠de la Maison blanche qui donnent espoir au marché", a-t-il dit, "et puis la raison l'emporte et les marchés se rendent compte qu'on n'est pas du tout près de la fin" de la guerre en Iran, comme prédit lundi soir par Donald ⁠Trump.

Wall Street a connu d'importants ‌mouvements en début de séance alors que le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a prévenu que ⁠cette onzième journée du conflit donnerait lieu à des bombardements contre l'Iran d'une intensité sans précédent.

La guerre a provoqué une ‌flambée des prix du pétrole, avec pour effet d'alimenter les craintes à propos de l'inflation, dans un ⁠contexte de ralentissement du marché du travail américain - un ensemble néfaste pour l'économie.

Reste que le ⁠marché semble privilégier l'hypothèse que ‌le conflit au Moyen-Orient ne s'étendra pas dans le temps et a été rassuré par l'annonce de Washington de mesures ​destinées à assouplir les sanctions pétrolières contre la Russie afin de ‌faire baisser les prix.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, seul celui des technologies s'est inscrit dans le vert mardi, avec notamment des gains des fabricants ​de semiconducteurs, au premier rang desquels le poids lourd Nvidia. L'énergie a subi le repli le plus important, dans le sillage du recul de 11% des prix du pétrole.

Des données économiques attendues dans la semaine aux Etats-Unis pourraient influencer ⁠les marchés. Le département américain du Travail doit publier un rapport sur les prix à la consommation, tandis que le département du Commerce va communiquer une nouvelle lecture du produit intérieur brut (PIB) au quatrième trimestre.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow ​Jones et le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)