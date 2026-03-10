Oracle communique des prévisions solides

Oracle a prédit mardi ‌que la demande pour les centres de données utilisés ​pour l'intelligence artificielle (IA) continuerait de soutenir son chiffre d'affaires à un niveau supérieur à celui attendu par Wall ​Street jusqu'en 2027.

Ce communiqué, effectué à l'occasion de la publication de ​ses résultats trimestriels, a fait ⁠bondir le titre du groupe de près de ‌7% dans les échanges boursiers d'après-clôture et est à même de rassurer les investisseurs ​sur les bénéfices ‌que permettront d'engranger les dépenses massives dans ⁠l'IA.

Les obligations de performance restante (OPR), indicateur clé des revenus attendus, ont progressé de 325% sur un an à ⁠553 milliards ‌de dollars, battant le consensus qui ressortait ⁠à 540,37 milliards selon des données Visible Alpha.

Oracle ‌a déclaré que cette hausse était essentiellement ⁠due à d'importants contrats d'IA qui ne devraient ⁠pas nécessiter ‌de soulever de fonds additionnels.

Pour l'exercice fiscal 2027, le ​groupe dit anticiper un ‌chiffre d'affaires de 90 milliards de dollars, alors que les analystes anticipaient ​en moyenne un montant de 86,6 milliards d'après des données LSEG.

Il prévoit par ailleurs pour ⁠le trimestre actuel un bénéfice ajusté compris entre 1,92 et 1,96 dollar par action à taux de change constant, contre un consensus de 1,94 dollar par action selon des données LSEG.

(Juby Babu et Stephen Nellis; version ​française Jean Terzian)