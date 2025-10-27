 Aller au contenu principal
CAC 40
8 221,91
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 11:48

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,57% pour le Dow Jones .DJI , de 0,86% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,29% pour le Nasdaq.

* SECTEUR DES TERRERES RARES - Les actions des sociétés minières américaines spécialisées dans les terres rares reculent en avant-Bourse après que Washington et Pékin ont conclu un accord-cadre commercial susceptible de suspendre les droits de douane américains et les contrôles à l'exportation chinois sur les minéraux critiques, apaisant ainsi les craintes de perturbations de l'approvisionnement qui avaient stimulé le secteur cette année.

CRITICAL METALS CRML.O recule de près de 8%, RAMACO RESOURCES METC.O perd 5,7%, et NIOCORP DEVELOPMENTS NB.O cède 5,4%.

MP MATERIALS MP.N , USA RARE EARTH USAR.O et TRILOGY METALS TMQ.TO reculent de 6,5 chacune%.

* DELTA AIR LINES DAL.N subit un "faible" impact lié à la fermeture partielle de l'administration fédérale américaine, qui lui coûte moins d'un million de dollars par jour, tandis que la pénurie de personnel de sécurité dans les aéroports est plus préoccupante, a déclaré lundi le directeur général de la compagnie aérienne.

* MICROSOFT MSFT.O - L'autorité australienne de régulation de la concurrence a poursuivi lundi le groupe américain, l'accusant d'avoir trompé des millions de clients en leur faisant payer des prix plus élevés pour son logiciel Microsoft 365 après l'avoir associé à l'outil d'intelligence artificielle Copilot.

* INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - SoftBank 9984.T a approuvé un deuxième versement de 22,5 milliards de dollars pour compléter son investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI, a rapporté samedi le site The Information.

* AVIDITY BIOSCIENCES RNA.O - Le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis NOVN.S a annoncé dimanche avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société américaine de biotechnologie pour environ 12 milliards de dollars en espèces, dans le but de renforcer son portefeuille de traitements contre les maladies musculaires rares.

* BOEING BA.N - Les salariés en grève de Boeing Defense dans la région de Saint-Louis ont rejeté dimanche la dernière proposition contractuelle de l'entreprise, prolongeant ainsi pour la 13e semaine consécutive une grève qui a déjà retardé la livraison d'avions de chasse et d'autres programmes.

* ALPHABET GOOGL.O - Google a déclaré vendredi avoir accepté de verser jusqu'à 190 millions de dollars en frais juridiques à des cabinets d'avocats privés représentant le Texas dans le cadre d'un accord à l'amiable de 1,375 milliard de dollars avec cet État concernant la protection de la vie privée des consommateurs.

* PLYMOUTH INDUSTRIAL PLYM.N a annoncé vendredi qu'il allait être rachetée et retirée de la Bourse par Makarora Management et Ares Management ARES.N , dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,1 milliards de dollars, dette comprise.

* ENTREPRISES CHINOISES - Les actions des entreprises chinoises cotées aux États-Unis progressent en avant-Bourse grâce aux espoirs sur un accord commercial entre Washington et Pékin.

ALIBABA BABA.N et JD.COM JD.O progressent de 2,3% chacune, PDD HOLDINGS PDD.O avance de 1,9% et BAIDU BIDU.O gagne 5%.

* ENTREPRISES ARGENTINES - Les entreprises cotées aux États-Unis des entreprises argentines grimpent en avant-Bourse après la victoire du parti du président Javier Milei aux élections législatives de mi-mandat.

YPF YPF.N avance de 15,7%, tandis que GRUPO SUPERVIELLE

SUPV.N et BANCO MACRO BMA.N gagnent plus de 26% chacun, BANCO BBVA ARGENTINA BBAR.N progresse de 23% et GRUPO FINANCIERO GALICIA GGAL.O avance de 29%.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALIBABA GRP SP ADR
174,660 USD NYSE +1,60%
ALPHABET-A
259,9200 USD NASDAQ +2,70%
ARES MGT RG-A
149,290 USD NYSE +0,58%
AVIDITY BIOSCI
49,1500 USD NASDAQ +1,24%
BAIDU SP ADR-A
122,7600 USD NASDAQ +1,89%
BANCO MCR SP ADR-B
57,590 USD NYSE -0,76%
BCO BBVA ARG SP ADR
10,115 USD NYSE +0,05%
BOEING CO
221,390 USD NYSE +1,69%
CRML
15,0300 USD NASDAQ +10,19%
DELTA AIR LINES
60,930 USD NYSE +3,69%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 207,12 Pts Index Ex +1,01%
FIN GALA SP.ADR-B
35,4300 USD NASDAQ +1,69%
GRP SPRVLL SP ADR
6,725 USD NYSE -2,39%
JD.COM SP ADR-A
33,1900 USD NASDAQ +0,03%
MICROSOFT
523,6100 USD NASDAQ +0,59%
MP MATERIALS RG-A
70,810 USD NYSE +3,48%
NIOCORP DEVEL
8,2600 USD NASDAQ +4,96%
NOVARTIS
102,620 CHF Swiss EBS Stocks -1,40%
PDD HOLDINGS ADS-A
133,9600 USD NASDAQ +0,50%
PLYMOUTH IN REIT
22,065 USD NYSE +0,07%
RAMACO RRCS RG-A
34,8700 USD NASDAQ -3,17%
RAMACO RRCS RG-A
7,9500 USD NASDAQ 0,00%
S&P 500 INDEX
6 791,69 Pts CBOE +0,79%
SOFTBANK GROUP
142,900 EUR Tradegate +5,46%
TRILOGY METALS
8,380 CAD TSX +14,17%
USA RARE EARTH RG-A
23,5700 USD NASDAQ -2,00%
YPF SA SP ADR-D
26,965 USD NYSE +0,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

