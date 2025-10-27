Comment profiter de la volatilité de l’action Atos fin 2025 ?

Siège Atos (Crédits: Atos)

Alors que l'ex-fleuron français de l'informatique a traversé de graves difficultés financières au cours des dernières années, et après une année 2024 particulièrement chaotique, Atos tente de redresser la barre en 2025. Malgré un contexte difficile, l'action Atos affiche une hausse d'environ +113 % depuis le début de l'année 2025. Ce rebond, modeste face à l'ampleur de la baisse de 2024, s'explique notamment par les espoirs liés à la mise en œuvre d'un plan de sauvetage renforcé, incluant une possible entrée de l'État au capital et la cession d'actifs stratégiques.

Dans cet article, nous analyserons les causes du plongeon boursier d'Atos, les derniers résultats financiers annoncés par Atos le 21 octobre 2025, ainsi que les perspectives du cours de Bourse Atos pour fin 2025. Nous verrons également comment trader et investir en Bourse dans l'action Atos fin 2025 afin de vous donner notre avis sur un investissement dans le titre : est-il encore possible de tirer profit de cette action hautement spéculative ?

Pourquoi l'action Atos a-t-elle chuté en Bourse ces dernières années ?

Pour certains analystes, la déroute d'Atos a commencé avec certains choix considérés comme peu judicieux sous la direction de Thierry Breton entre 2009 et 2019, mais aussi à cause du manque de réactivité de l'entreprise Atos face à certaines nouvelles tendances comme le cloud par exemple.

Alors que les dettes du groupe Atos s'accumulaient, Atos a expliqué en février 2024 qu'il allait faire appel à un mandataire ad hoc pour l'aider dans ses discussions avec ses créanciers et parvenir à un plan de refinancement de sa dette faute de pouvoir faire une augmentation de capital pour soutenir son projet de scission.

Le 24 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Nanterre a validé le plan de sauvegarde accélérée d'Atos, permettant une réduction de la dette d'environ 3,1 milliards d'euros grâce à la conversion de dettes en actions et à une injection de capital de 233 millions d'euros.

Si toute l'année 2024 a été un véritable cauchemar boursier pour l'action Atos, c'est en décembre 2024 que le coup de grâce a été porté à l'action Atos, la faisant plonger à des niveaux jamais atteints.

Le déclencheur de l'effondrement de l'action Atos a été la panique générée par les incertitudes entourant la restructuration de la dette et la vente d'actifs stratégiques. L'annonce de la cession des activités d'Advanced Computing à l'État français, bien que perçue comme un moyen de renflouer les caisses, a paradoxalement ravivé les craintes d'un démantèlement progressif du groupe Atos.

Depuis, Atos est perçu comme un actif ultra spéculatif, oscillant au gré des rumeurs et des espoirs d'un hypothétique rebond.

Le 19 décembre 2024, l'entreprise Atos a annoncé la réussite de son plan de restructuration, dont vous pouvez consulter tous les détails ici.

Le plan de sauvegarde d'Atos vise à redresser la situation financière via une restructuration fondée sur la conversion de dette en actions, avec à la clé des cessions d'actifs et une politique de réduction des coûts. Bien que cela allège la pression sur la trésorerie, cette opération fragilise le portefeuille d'activités du groupe Atos. Sans preuves concrètes d'un redressement opérationnel et d'un retour à la croissance, la confiance du marché reste fragile et le titre Atos devrait rester sous pression en Bourse.

L'un des points importants du plan de restructuration, c'est qu'Atos envisage de vendre ses activités d'Advanced Computing à l'État français pour un montant pouvant atteindre 625 millions d'euros. Cette opération stratégique renforcerait la trésorerie du groupe tout en répondant aux enjeux de souveraineté numérique.

Quels sont les derniers résultats d'Atos annoncés fin 2025 ?

Le groupe Atos a publié ce 21 octobre 2025 un chiffre d'affaires de 2,38 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, en baisse organique de 2,4 % par rapport à la même période de 2024. Une évolution qui reflète les sorties volontaires de contrats à faible marge et la contraction temporaire de la demande dans certains secteurs publics, notamment en France, où l'incertitude politique a pesé sur les commandes du secteur public.

Pour Atos, la fin 2025 va marquer une étape clé dans son plan de transformation « Genesis », et la société montre enfin des signes tangibles de redressement, notamment grâce à une meilleure discipline commerciale et à une maîtrise rigoureuse des coûts.

Le taux de marge opérationnelle ressort à 5,1 %, en légère amélioration par rapport au trimestre précédent, soutenu par les premiers effets du plan de transformation Genesis. La division Eviden, centrée sur la cybersécurité et le numérique, affiche une progression de 3,2 %, tandis que Tech Foundations, en phase de recentrage, recule de 5,8 %.

Sur le plan financier, la trésorerie disponible d'Atos est solide à 1,7 milliard d'euros, grâce à une bonne discipline de coûts et à la réduction du besoin en fonds de roulement. Le groupe Atos confirme d'ailleurs ses objectifs 2025, avec une marge opérationnelle visée entre 5 % et 6 % et un flux de trésorerie positif attendu d'ici la fin de l'exercice. Malgré un environnement encore incertain, Atos estime être désormais sur la voie d'un redressement durable avant une relance plus marquée attendue en 2026.

Selon les chiffres du graphique en étoile de Value Investing Screener ci-dessous, la situation n'est pas encore tout à fait brillante pour l'action Atos. Que ce soit au niveau de la valorisation, de la croissance, des dividendes ou du bilan, rien n'est vraiment très bon, seule la profitabilité semble légèrement supérieure aux autres indicateurs.

Analyse fondamentale de l'action ATOS

Forces et faiblesses d'Atos

Source : Value Investing Screener

Action Atos : qu'est-ce que le regroupement d'actions ? Quel impact pour les actionnaires d'Atos ?

Le regroupement d'actions, aussi appelé « reverse stock split », est une opération qui ne change pas la valeur totale détenue par l'investisseur, mais modifie la façon dont ses actions sont comptées. Concrètement, dans le cas d'Atos, il a été décidé de regrouper 10 000 anciennes actions en une seule nouvelle. Cela signifie que si un actionnaire possédait 30 000 actions Atos à 0,0049 € chacune, il se retrouve désormais avec 3 actions Atos valant 49 € chacune. Au final, la valeur totale de son portefeuille boursier en action Atos reste identique à 147 €.

L'objectif principal de ce type d'opération est de faire remonter le prix unitaire de l'action Atos. Cela permet à la société de sortir de la catégorie peu flatteuse des « penny stocks » (actions cotées à très bas prix), et de redevenir plus visible et attrayante pour les investisseurs institutionnels. Cela peut aussi aider à réduire la volatilité du titre Atos en Bourse.

Mais attention, car un regroupement d'actions ne change rien à la santé réelle de l'entreprise. Si la situation financière reste fragile, cette opération ne fera que gagner du temps. Elle peut même être mal perçue si elle semble cacher un manque de solutions concrètes.

Autre point à connaître : les actionnaires qui ne détiennent pas un multiple exact de 10 000 actions Atos se retrouvent avec des fractions d'actions (qu'on appelle des « rompus ») qui seront revendues automatiquement, ce qui peut entraîner une sortie involontaire du capital pour certains investisseurs.

En conclusion, cette initiative d'Atos vise à restaurer une image plus crédible en Bourse. Mais pour que cela porte ses fruits, il faudra surtout que l'entreprise Atos prouve, dans les mois à venir, qu'elle peut se redresser durablement.

Action Atos : comment trader la volatilité du titre Atos fin 2025 ?

À l'ouverture de la séance du 21 octobre 2025, l'action Atos réagit logiquement aux résultats du troisième trimestre 2025 par une forte volatilité avec un gap baissier de 8,5 % qui semble se résorber.

Les cours de l'action Atos testent actuellement un niveau technique clé, situé autour des 49 euros. Si le titre Atos parvient à se maintenir durablement au-dessus de ce support, ce serait un signal technique encourageant, susceptible de relancer la dynamique haussière vers les plus hauts récents, autour de 62 euros. Toutefois, un niveau de résistance majeur se situe à 61 euros, qu'il conviendra de surveiller attentivement.

Une cassure nette au-delà de cette zone pourrait ouvrir la voie à un mouvement de hausse plus ambitieux de l'action Atos, vers 70 euros. À l'inverse, si le support des 49 euros venait à céder, cela pourrait déclencher une correction plus marquée du cours de Bourse Atos, avec un objectif baissier situé vers 34 euros, correspondant au prochain support technique significatif.

Analyse graphique court terme de l'action Atos

Source : ProRealTime Web

Source : ProRealTime Web

Quelle que soit votre stratégie, veillez à aligner vos positions de scalping avec une tendance de fond cohérente pour éviter de vous exposer à des retournements inattendus.

Action Atos : une opportunité d'investissement spéculatif à saisir fin 2025 ?

En tant qu'investisseur, adopter une perspective à long terme est essentiel pour évaluer l'évolution potentielle du prix d'une action en Bourse au fil du temps, même s'il est impossible de prédire avec certitude sa direction future sur une période prolongée.

Compte tenu du niveau de prix actuel de l'action Atos, investir dans l'action Atos s'avère être un pari hautement spéculatif, mais potentiellement attractif pour ceux qui estiment que le titre Atos pourrait recouvrir, à terme, une partie de ses pertes. Mais attention, il faudra tout de même se montrer réaliste, car si l'action Atos vaut aujourd'hui 53€ après la dilution, il faudrait que le prix de l'action Atos remonte jusqu'à 77 000€ pour retrouver la valeur de début 2024, et même jusqu'à 150 000€ pour retrouver la valeur de juillet 2023 !

Il est essentiel de distinguer l'investisseur qui entre aujourd'hui sur le titre Atos de celui qui s'y est positionné avant la forte dilution et la chute du cours de Bourse intervenue en décembre 2024. Si la valorisation actuelle de l'action Atos pourrait offrir des points d'entrée intéressants à court ou moyen terme, les actionnaires d'Atos de la première heure, eux, devront sans doute faire preuve de beaucoup de patience, car il est peu probable qu'ils retrouvent le niveau initial de leur investissement avant de nombreuses années (s'il le retrouve).

Une chose est donc sûre, il sera de toute façon plus intéressant d'investir dans l'action Atos en 2025 que l'année dernière.

